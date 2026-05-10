San Isidro 2023: David Galván, Román y Gonzalo Caballero encabezan cartel en Madrid

La tercera cita de la Feria de San Isidro en Madrid contará con la presencia de David Galván, Román y Gonzalo Caballero en la corrida de Conde de Mayalde. Además, la ganadería de Conde de Mayalde ha destacado en la novillada del pasado año en Las Ventas con el debut de Tomás Bastos y otros novilleros.

Tercera de feria, y Madrid sigue mirando al cielo encapotado. Los primeros días de este San Isidro antes del descanso del lunes concluirán con una corrida de Conde de Mayalde, un encierro compuesto por cuatro toros cuatreños y dos cincoños, con predominio de capas ... castañas.

En el cartel estará David Galván, que regresa a la plaza donde el pasado otoño sufrió una fea cogida en la corrida de Victorino Martín. Junto a él hará el paseíllo Román, un torero muy querido por la afición venteña. El valenciano sabe lo que es abrir la Puerta Grande de Las Ventas, lograda en 2017, pero también conoce la cara más dura: aquí sufrió en 2019 una de las cogidas más estremecedoras de los últimos años.

Completa el cartel Gonzalo Caballero, que vuelve a anunciarse en Madrid después de cuatro años ausente. El madrileño, que también ha derramado mucha sangre sobre este ruedo, vivirá además una tarde especialmente emotiva. Caballero lucirá un vestido rosa y oro muy especial, el mismo color que elegía siempre María Caamaño para las corridas benéficas organizadas por el torero a favor de la lucha contra el cáncer infantil.

María, gran aficionada al fútbol y seguidora del Atlético de Madrid, falleció hace apenas unas semanas tras una larga batalla contra el sarcoma de Ewing. Gonzalo llevará además su nombre bordado en el capote de brega como homenaje a una niña a la que quiso profundamente.

Noticia relacionada general No No SAN ISIDRO Las Ventas, más allá del ruedo: toda la agenda cultural Alicia P. VelardePor su parte, la ganadería de Conde de Mayalde dejó el pasado año una interesante novillada en Las Ventas, en la que destacó el debut de Tomás Bastos en esta plaza junto a Fabio Jiménez y El Mene, ofreciendo los tres novilleros una notable imagen. Orden de lidiaY mientras la lluvia sigue descargando sobre Madrid a pocas horas del festejo, así ha quedado el sorteo de la tercera cita de la Feria de San Isidro





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