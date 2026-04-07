Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide: Un nuevo plegable más ancho y con pantalla tipo tablet para 2026

Samsung prepara un nuevo teléfono plegable, el Galaxy Z Fold 8 Wide, con un diseño más ancho y pantalla con formato tipo tablet para ofrecer una experiencia multimedia y multitarea superior. Detalles del diseño, especificaciones y fecha de lanzamiento.

Samsung continúa revelando indicios de que 2026 será un año crucial para sus teléfonos plegables. Después de coquetear con conceptos de triple pliegue, la empresa surcoreana parece decidida a explorar una nueva dirección: un formato tipo libro más ancho, que se diferencia claramente de lo que hemos visto hasta ahora en la familia Fold. Nos referimos al esperado Galaxy Z Fold 8 Wide , un dispositivo del cual ya se conocen detalles relevantes sobre su planteamiento general.

Las primeras señales llegaron en forma de renders basados en diseños CAD y certificaciones oficiales, confirmando la existencia del terminal. Sin embargo, el paso definitivo se ha dado al encontrar referencias directas al modelo dentro del código de One UI 9, la próxima versión de la capa de personalización de Samsung. En este software, aparecen gráficos, animaciones y nombres internos que dejan poco margen de duda sobre el nuevo rumbo del fabricante. Por cierto, en los archivos internos de One UI 9 también aparece el nombre en clave H8, una denominación que ya había sido asociada en filtraciones previas al proyecto Wide Fold. Este detalle conecta el trabajo de software con los renders filtrados meses atrás y confirma que Samsung lleva tiempo desarrollando este nuevo factor de forma. Uno de los aspectos más destacados es la función de duplicado de la pantalla externa. Las imágenes descubiertas muestran cómo el panel exterior puede reflejarse en el interior, una característica pensada para maximizar el potencial del formato plegable y que refuerza la idea de un dispositivo enfocado al consumo multimedia y a la multitarea. Junto a esto, el diseño general se distancia notablemente del Galaxy Z Fold clásico, optando por proporciones mucho más equilibradas cuando está desplegado. Todo indica que la clave del Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide reside en su pantalla interna. Se presume que adoptará una relación de aspecto 4:3, muy similar a la que emplean las tablets convencionales. Las animaciones halladas en el sistema muestran un formato aproximado de 1.3:1, que en la práctica equivale a ese 4:3 tan conocido. El cambio es significativo si se compara con el Galaxy Z Fold 8 estándar, cuyo panel interno ronda una relación 1.11:1, mucho más cuadrada. Este nuevo enfoque no reemplaza al Fold habitual. Samsung mantendría en su catálogo el Galaxy Z Fold 8 normal, mientras que el Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide se añadiría como una alternativa concebida para aquellos que buscan una experiencia más cercana a la de una tableta compacta, sin renunciar a la portabilidad de un plegable. Las dimensiones filtradas corroboran esa idea. Según los renders CAD, el terminal mediría 123,9 x 82,2 x 9,8 mm cuando está plegado. Al abrirlo por completo, el grosor se reduciría hasta los 4,9 mm en su punto más delgado, cifras que lo sitúan en la línea de los plegables más finos del mercado actual. En cuanto a las pantallas, el Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide integraría una pantalla externa de 5,4 pulgadas y una interna de 7,6. No son tamaños radicalmente superiores a los del Fold estándar, pero el cambio de proporciones promete una superficie útil mucho mejor aprovechada para vídeo, lectura y aplicaciones en pantalla dividida. A nivel de hardware, las filtraciones sugieren que Samsung no hará concesiones. El Wide compartiría la base técnica con el Galaxy Z Fold 8 convencional, incluyendo un procesador Snapdragon de la serie 8 personalizado, configuraciones de hasta 16 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento que podrían llegar a 1 TB. La batería sería de 5.000 mAh, con soporte para carga rápida por cable de 45 W y carga inalámbrica de 25 W, cifras que ya han aparecido asociadas a este modelo en certificaciones oficiales. Por el momento, no se ha filtrado ningún precio para este terminal





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