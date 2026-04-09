Samanta Schweblin: El Arte de Contar Historias Breves y la Reivindicación del Cuento

La aclamada escritora argentina Samanta Schweblin, destacada por sus relatos que fusionan realismo y fantasía, celebra el reconocimiento al cuento como género literario, explorando las complejidades de la existencia humana y las relaciones familiares.

Al margen de sus dos incursiones en la novela, Distancia de rescate 2014 y Kentukis 2018, Samanta Schweblin es, ante todo, una magistral cuentista, influenciada por el fantástico rioplatense de Adolfo Bioy Casares y Julio Cortázar, pero también por la tradición del realismo sucio estadounidense, de Raymond Carver a Amy Hempel.

La escritora argentina de 48 años, ganadora del primer premio Aena de Narrativa Hispanoamericana con su libro de relatos El buen mal, publicado a comienzos de 2025, lo reivindicó al recoger el galardón este miércoles, celebrando que se reconociera a una autora de cuentos en un ecosistema que suele reservar sus mayores honores a la novela. “Los que escribimos cuentos corremos medio cojos”, dijo Schweblin en Barcelona, a la vez que agradecía que el premio distinguiera “la excepción” y no la regla. Con los años, los relatos de Schweblin se han ido volviendo más largos, como deja patente El buen mal. La autora asegura que en este libro ha logrado bajar el “volumen de ansiedad” a la hora de escribir, que solía llevarla a privilegiar lo escueto. “Hay algo del cuentista que es naturalmente ansioso”, nos contaba a mediados de marzo, durante una entrevista en Berlín. “¿Por qué perder el tiempo en 250 páginas si puedo contar esta historia en 20?”. Para Schweblin, además, el relato breve tiene una potencia específica frente a la novela. “El cuento trae consigo una suerte de portal. Uno se encuentra en su salón y un segundo después está en un parque en París o en la montaña en el sur de Argentina. El cuento puede dejarnos patas arriba dentro de la misma realidad en la que estábamos hace cinco minutos. En el cuentista hay un deseo de acompañar al lector en ese shock”. Sus cuentos son distintos entre sí, pero suelen compartir rasgos reconocibles: un cruce constante entre cotidianidad y extrañeza, una tensión sostenida, un humor tirando a seco y un momento de viraje brusco —un accidente mortal, un conflicto inesperado, una crisis de lucidez— en el que los personajes cruzan un umbral simbólico. Relatados con una voz omnisciente y distante, atravesados por diálogos entrecortados, abundan en ellos las historias de padres y madres, de hijos e hijas, en las que se pone en duda la noción de la familia como espacio seguro o benigno. Hablan del duelo, de la culpa y de la ambigüedad de los vínculos humanos. Esta es una selección de siete de sus mejores cuentos. El cuento que abría El núcleo del disturbio, el primer libro de relatos de Schweblin, ya contenía algunas de las claves de su obra posterior. Un hombre llega a una estación perdida con la intención de volver a la Capital, pero un obstáculo le impide comprar el billete y continuar su viaje, quedando atrapado en un espacio rural en el que reina lo inquietante. El boletero y su esposa le ofrecen comida, cobijo y un lugar privilegiado en una familia postiza formada por otros viajeros que también han quedado retenidos en el lugar. Schweblin convierte esta situación rayana en lo fantástico en una fábula sobre cómo el poder no siempre se ejerce mediante la violencia, sino a través del afecto y la protección. ¿Una alegoría de lo que es la familia, que en sus relatos aparece como un lugar de ternura, pero también de control? La fuga final tampoco tendrá mucho sentido: tanto quedarse como marcharse se convierten en quimeras. “Una última sensación, común a todos, es de espanto: intuir que al llegar a destino ya no habrá nada”, escribe Schweblin. “Comés pájaros vivos, Sara”, dice el padre. “Sí, papá”, responde su hija adolescente, con la boca, la nariz y las manos manchadas de sangre. Así arranca uno de sus cuentos más conocidos, que dio título a su libro de relatos de 2009: Sara saca un gorrión de una jaula en el comedor de su casa y procede a tragárselo. Incapaz de seguir conviviendo con el horror que le provoca ese hábito monstruoso, su madre decide enviársela al padre, de quien se divorció años atrás, para que se haga cargo de ella. El relato sigue entonces el desconcierto de ese hombre, que observa a su hija con una mezcla de repulsión y compasión. Sara sigue siendo su hija, una criatura monstruosa pero también obediente y vulnerable, en cuya rareza persiste una necesidad elemental de amor. Al final, a ese padre perplejo no le queda otro remedio que aceptar y acompañar a su hija. El cuento sigue un procedimiento habitual en Schweblin: una situación fantástica narrada con absoluta naturalidad, hasta que, en medio de ese artificio, aparece una verdad, en este caso atravesada por una inesperada ternura. En este cuento, publicado por primera vez en 2012 e integrado después en Siete casas vacías 2015, la narradora recuerda el día de su octavo cumpleaños, cuando tuvo que acompañar a sus padres al hospital después de que su hermana bebiera lejía. En medio del pánico, la niña pierde su abrigo y queda abandonada en una sala de espera. Allí se le acerca un hombre desconocido, que percibe su malestar y le propone acompañarla a comprarle otra cazadora. La obra de Schweblin, caracterizada por la combinación de realismo y elementos fantásticos, explora la condición humana, la incomunicación y las complejidades de las relaciones familiares. Sus cuentos, con un estilo conciso y una prosa evocadora, invitan al lector a cuestionar la realidad y a sumergirse en mundos donde lo cotidiano se transforma en extraordinario





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