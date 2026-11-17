Santander Asset Management presenta su estrategia para 2027, destacando la fortaleza de los beneficios empresariales y la adaptación de sus fondos a la nueva regulación europea de inversión.

Los ejecutivos de Santander Asset Management han presentado oficialmente sus perspectivas de inversión para el año 2027, destacando una visión optimista basada en la solidez de los resultados corporativos. La gestora, liderada por figuras clave como Borja Díaz-Llanos, Jacobo Ortega, José Mazoy y Delfina Pérez, asegura que cuenta con productos financieros preparados para integrarse en la futura cuenta europea de inversión. La entidad confirma que adaptará su oferta actual si la normativa final lo requiere, manteniendo su compromiso con la innovación en el sector financiero.

Escenario central y estrategias de renta variable

El escenario central trazado por la gestora para 2027 prevé una expansión resiliente, un crecimiento sostenido respaldado directamente por la fortaleza de los beneficios empresariales observados en los mercados. Las principales ideas de inversión identificadas por el equipo de dirección incluyen una preferencia clara por la renta variable en mercados desarrollados, con una inclinación especial hacia España y Alemania. Esta estrategia se complementa con posiciones en renta fija y materias primas que están vinculadas directamente al sector de la inteligencia artificial, buscando capturar el valor generado por estas tecnologías emergentes.

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Adaptación regulatoria y la cuenta europea de inversión

Jacobo Ortega, director de Inversiones para Europa en Santander Asset Management, ha explicado que la firma ya adapta su oferta a los requisitos de la iniciativa de la cuenta europea de inversión. Según sus declaraciones, los fondos actuales cumplen con la condición de financiación europea, aunque advierte que las reglas del juego no están completamente claras hasta el final. Si la normativa final impide incluir algunos de sus fondos, la gestora ajustará o reestructurará sus productos para cumplir los criterios, o bien lanzará vehículos específicos orientados exclusivamente a esta cuenta, tal como adelantó Ortega durante la presentación.

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Riesgos fiscales y desafíos de MiFID II

José Mazoy, director global de Inversiones de Santander Asset Management, ha señalado que la sostenibilidad fiscal y una fuerte elevación de las tasas de interés son los dos principales riesgos que los inversores deben vigilar. Además, se identifican amenazas potenciales como un repunte de la inflación, una desaceleración en la inversión en inteligencia artificial o una menor adopción de estas tecnologías. También se considera un riesgo la vuelta de políticas comerciales con aranceles, similar a las medidas vistas en Estados Unidos el año pasado. Paralelamente, la iniciativa plantea dudas sobre cómo aplicar los test de idoneidad de MiFID II a los productos designados para la cuenta centralizada.

Impacto en el mercado y lanzamientos de ETF

Santander Asset Management considera que la cuenta europea de inversión representa una gran oportunidad para agrandar el mercado de capitales europeo, canalizando el ahorro familiar hacia fondos y activos europeos. Aunque el alcance para la industria local de fondos podría ser pequeño inicialmente, el objetivo es aumentar la inversión en renta variable y crédito en la zona euro. En paralelo a esta estrategia, la firma está a la espera de la autorización del regulador irlandés para lanzar sus tres primeros fondos cotizados o ETF de la mano de Carne Global, consolidando así su presencia en la vanguardia del sector de la gestión activa.