Salvador Illa vincula investigaciones judiciales al éxito de los gobiernos catalán y español

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asegura que las coincidencias entre la agenda política y judicial se deben al éxito de los ejecutivos de Cataluña y España, mientras se enfrenta a investigaciones sobre la campaña electoral del PSC en 2024.

En el marco de la Reunión Anual del Círculo de Economía, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa , realizó declaraciones en las que vinculó las investigaciones judiciales que afectan al Partido Socialista Catalán ( PSC ) y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al éxito de los gobiernos tanto catalán como español.

Illa afirmó que "Nada ni nadie nos desviará de nuestro propósito ni de nuestro deber", subrayando la determinación de su gobierno para seguir gobernando "con rigor, con responsabilidad y con la verdad por delante". Sus comentarios llegan después de que la semana pasada el magistrado de la Audiencia Nacional, José de la Mata, requiriera al PSOE documentación sobre la campaña electoral del PSC en las elecciones autonómicas de 2024, en las que Illa logró una victoria clara que le permitió ser investido presidente.

La solicitud judicial se centró en documentos presentados ante la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y el Tribunal de Cuentas, incluyendo detalles sobre contratos, facturas, gastos de propaganda, publicidad y servicios electorales realizados entre el 26 de abril y el 10 de mayo de ese año. Para Illa, "quizás es, precisamente, el éxito de los Gobiernos de Cataluña y España lo que explica tantas coincidencias en determinadas agendas", en una referencia velada a la intersección entre la agenda política y las actuaciones judiciales en curso.

El evento del Círculo de Economía también contará con la participación de otros líderes autonómicos, como Imanol Pradales (País Vasco) y Alfonso Rueda (Galicia), quienes debatirán sobre temas de financiación autonómica y reparto de competencias. Illa, que ya estuvo presente en la primera jornada, regresará este martes para una serie de intervenciones. Por la tarde, tiene previsto un encuentro con representantes empresariales con el objetivo de "acelerar" la ejecución de infraestructuras estratégicas para Cataluña.

El presidente catalán detalló que la meta es reducir drásticamente los plazos de proyectos que actualmente podrían tardar 20 o 25 años, para que se completen en un período aproximado de seis años. Esta propuesta se enmarca en una estrategia más amplia de reactivación económica y改善 de la conectividad de la región. A pesar del tono defensivo de Illa, el clima político no está exento de tensiones.

La vicesecretaria primera y portavoz del PSC, en representación del partido, tuvo que salir al paso para dar explicaciones sobre las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y que han alcanzado a los socialistas catalanes. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el PSC presentara una moción de censura contra el gobierno central, la portavoz lo descartó de plano, afirmando que "no es oportuno ni necesario".

Por otro lado, el Círculo de Economía, como organización empresarial, ha mostrado una escasa sintonía con algunas de las políticas implementadas por el Govern del PSC, especialmente con la limitación de precios en el mercado de la vivienda, una medida que consideran contraproducente para la inversión y el desarrollo inmobiliario. Esta divergencia refleja los complejos equilibrios que el ejecutivo catalán debe manejar entre sus aspiraciones políticas, las presiones judiciales y los intereses económicos stakeholders





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