Salvador Illa equilibra apoyo a Sánchez y relaciones con el empresariado catalán

El presidente catalán busca sostener a Pedro Sánchez en las elecciones del 29-N sin deteriorar sus vínculos con la patronal Foment del Treball ni con grandes empresas como la Fundación la Caixa.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, enfrenta un desafío estratégico crucial en las semanas previas a las elecciones autonómicas del 29-N. Su objetivo principal consiste en mantener un respaldo firme al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para fortalecer la campaña del PSOE en Cataluña, sin perder al mismo tiempo la confianza de las principales patronales y el tejido empresarial local. Esta doble tarea requiere un manejo diplomático delicado, ya que existen tensiones crecientes derivadas de posturas divergentes en materia fiscal, laboral y de vivienda.

Estrategia dual ante las elecciones del 29-N

Illa ha estado ejecutando durante el último mes una política de encaje de bolillos para demostrarse cercano a Pedro Sánchez mientras preserva los lazos corporativos. Este equilibrio es vital porque su implicación en la campaña electoral del 29-N se considera decisiva para el éxito del PSOE en la región, aunque existe el riesgo constante de que esta alineación política deteriore aún más sus relaciones con el mundo empresarial catalán.

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La realidad política indica que el ex ministro de Sanidad no puede permitirse ignorar el contexto catalán por una dedicación exclusiva a la contienda nacional. Cuenta con dos años de mandato por delante y es consciente de que gran parte de su éxito al sofocar la conflictividad social y traer la paz institucional tras el procés independentista se debe al respaldo de la gran empresa. El sector corporativo sigue siendo fundamental para su supervivencia política y para una eventual renovación de cara a las elecciones autonómicas de 2028.

Orígenes del distanciamiento con la patronal

El enfriamiento en la interlocución con las patronales, y específicamente con Foment del Treball, se ha agudizado desde comienzos de año debido a discrepancias estructurales. Los empresarios reclaman reformas económicas profundas y una menor presión regulatoria, mientras que Illa se encuentra estancado en sus promesas de mejora. El sector privado, incluyendo figuras del Ibex, asume la necesidad de que Illa apoye a Sánchez, pero exigen explícitamente que no repita sus políticas más extremas, destacando especialmente la normativa de vivienda.

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Esta situación ha generado fricciones visibles, como las recientes declaraciones de Illa sobre la huelga, que marcaron distancias con el president ante la opinión empresarial. Aunque mantiene un diálogo fluido con líderes como Isidre Fainé, presidente de la Fundación la Caixa, la tensión con el conjunto de la patronal refleja un descontento sobre la intervención pública en sectores clave como la vivienda y el mercado laboral.

Legado corporativo: El caso Banco Sabadell y CaixaBank

A pesar de las tensiones actuales, Illa ha construido un historial de cercanía con los empresarios desde su llegada hace poco más de dos años a la Generalitat. Un hito destacado fue su mediación exitosa con el Gobierno central para bloquear la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA sobre el Banco Sabadell. Esta acción permitió defender la catalanidad de la entidad y facilitó un acuerdo que posibilitó el regreso formal de Criteria Caixa y la Fundación la Caixa en marzo de 2025, siete años y medio después de que su sede se trasladara a Palma de Mallorca.

Este tipo de gestiones han recibido espaldarazos claros de la dirección ejecutiva, incluyendo figuras como Gonzalo Gortázar de CaixaBank o José María Méndez de Criteria Caixa. El presidente catalán ha intentado devolver estos apoyos con una agenda pro-empresa, buscando mostrar que su gestión prioriza la estabilidad económica y el entorno favorable para los negocios, a pesar de las críticas por su enfoque regulatorio.

Impacto económico y perspectivas futuras

El resultado de este equilibrio tendrá consecuencias directas para la credibilidad política de Illa en los próximos años. Si intensifica su apoyo a Pedro Sánchez y el PSOE pierde las elecciones, perderá legitimidad frente al empresariado catalán y enfrentará su segundo año de mandato con un apoyo económico y político significativamente reducido en la región.

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Esta etapa electoral sirve como una verdadera prueba de fuego para demostrar su capacidad de acercar a los grandes directivos y reconciliar su apoyo partidista con las demandas del Ibex antes de las elecciones. La presión del crecimiento económico de Madrid también obliga a Illa a lanzar iniciativas para recuperar el liderazgo económico, lo que añade complejidad a su agenda política y económica en los meses restantes.