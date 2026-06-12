Salva Reina en 'La Resistencia': campaña contra los chicles y anécdotas con Kira Miró

El actor Salva Reina visitó el programa de David Broncano, donde habló sobre su campaña para eliminar los chicles de las cadenas de comida rápida, su relación con Kira Miró y curiosidades de sus rodajes. El espacio tendrá emisiones especiales en junio.

El actor malagueño Salva Reina , aunque nacido en Las Palmas de Gran Canaria, siempre se muestra con una sonrisa contagiosa y una carcajada que le caracteriza.

Recientemente visitó el programa de David Broncano, donde entró acompañado por una charanga que él mismo había invitado, demostrando su capacidad para convertir cualquier situación en una celebración. El programa tiene emisiones especiales los días 16, 17 y 23 de junio. Durante la entrevista, Reina explicó que llevó a cabo una campaña en redes sociales para que una multinacional de hamburguesas eliminara los chicles de sus menús, compartiendo fotos de diferentes países que evidenciaban la problemática global.

Logró su objetivo, pero ahora lucha contra el hábito de escupir los chicles en el suelo, pidiendo a la población: 'No más chicles. ¡No más guarros y guarras!

'. También habló sobre su relación con la actriz Kira Miró, su novia tanto en la ficción como en la vida real. Desveló la intrahistoria de una escena de discusión en la que, tras varias tomas actuando un bofetón, le pidió que le diera de verdad para mayor realismo.

Aseguró que su relación pasa por un gran momento, a pesar de haber tenido un mes 'fatal en lo sexual' por el trabajo y el cansancio, algo que superaron justo después de la grabación del programa





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