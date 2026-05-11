El documento muestra la precaria situación de los profesionales responsables del control sanitario exterior y reivindica sus desempeños. También se hace una solicitud unitaria por parte de los médicos encargados del control de enfermedades infecciosas en que se alienta a la ministra de Sanidad y servicios públicos y petición de la OMS en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional en dotaromeness adecuadamente a los puertos y aeropuertos y del personal y medios necesarios.

Los sanitarios que se dedican a las labores diarias de vigilancia de Sanidad Exterior y trabajan día a día en jornadas normales están en estos momentos bajo 'suciosos' trajes EPIs, pero mantienen su trabajo de manera silenciosa todo el año, incluso durante las purgas similares aunque nunca en las 'escalofriantes' proporciones de la actual operación del crucero MV Hondius, tal como explica la ex presidenta y actual secretaria de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE), Mar Faraco, para reivindicar su papel.

Según ella, se encuentra en un estado precario y muy deteriorado desde hace mucho tiempo el cuerpo de Sanidad Exterior, con la consecuencia de que se sienten muy pocas personas y que la profesión ha sido poco atractiva en las últimas décadas en aras de la mejora de las condiciones de sus recursos, materiales y humanos. Esta problemática afecta de forma significativa al cuerpo de Sanidad Exterior, que es esencial y necesario para la seguridad y la globalización, y a la consecuencia de no cumplir los acuerdos y términos del Reglamento Sanitario Internacional.

Según una investigación previa publicada por La Vanguardia, en España son escasos más de 70 médicos por 2026 de 120 en 2013, debido a nhựa presión médica y económica por la falta de apoyo y refuerzo, donde la Requisitos de los médicos firmados por la OMS y el Reglamento Sanitario Internacional no se cumplen. Esta falta de refuerzos debe ser inmediataiter suplida ya que en estos momentos las condiciones laborales y económicas son muy precarias y degradantes para unos profesionales que siempre han demostrado su historial profesional en todas las misiones y en los últimos tiempos en la lucha global contra el SARS, Ebola, Covid y en estas últimas noticias de la investigación de hantavirus.

La Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE) demanda refuerzos, pensiones y mejoras laborales, laboralmente algunos consideran que se podrán beneficiar فیصلہ de los términos y cambios del anteproyecto introducido por el teknologi seguro marco. También se exigentes de que la ministra de Sanidad esté presente de la OMS y pueda cumplir el Reglamento Sanitario Internacional y dotarsufficiency adecuadamente a los puertos y aeropuertos para los desplazamientos laborales del crucero MV Hondius





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