Salomon Run Barcelona 2027: Nueva fecha y ubicación en Montjuïc

La Salomon Run Barcelona 2027 se celebrará el 10 de abril en la explanada del Palau Sant Jordi. Conoce los cambios de recorrido y las modalidades para esta decimotercera edición.

La Salomon Run Barcelona ha confirmado oficialmente que su decimotercera edición tendrá lugar el sábado 10 de abril de 2027. Este evento deportivo, reconocido por su recorrido técnico y paisaje urbano, realizará un traslado significativo de su infraestructura principal hacia la parte alta de la montaña de Montjuïc. La nueva sede elegida es la explanada del Palau Sant Jordi, dentro del complejo de la Anella Olímpica. Este cambio estratégico responde a las necesidades de transformación y obras en curso en el recinto ferial tradicional de Montjuïc.

Detalles del recorrido y cambios logísticos

La decisión de mover la salida y la llegada a la explanada del Palau Sant Jordi permitirá diseñar trazados renovados sin perder la esencia de la prueba. Los organizadores destacan que este nuevo escenario ofrece la oportunidad de descubrir rincones inéditos de la montaña. Aunque la ubicación base cambia, los participantes seguirán encontrando escaleras, desniveles constantes y jardines característicos de la edición anterior. La diversidad de terrenos, que incluye edificios históricos y miradores privilegiados, permanece intacta como elemento central de la experiencia.

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El cambio de sede no altera las distancias oficiales programadas para la carrera de 2027. La prueba mantendrá las modalidades de 10 km y 5 km, ambas con rutas completamente nuevas diseñadas desde la Anella Olímpica. Esta flexibilidad logística busca optimizar el flujo de los corredores y mejorar la seguridad en los puntos de cruce. Los organizadores han trabajado para asegurar que el terreno técnico, fundamental para el concepto Gravel Running de Salomon, sea accesible y desafiante en el nuevo perímetro.

Modalidades y actividades paralelas

Además de las carreras competitivas, el evento incorporará la modalidad 5 km Family para la edición de 2027. Esta nueva categoría está pensada específicamente para que familias y personas de diferentes edades compartan la experiencia deportiva. La ubicación en la explanada del Palau Sant Jordi facilita la creación de espacios dedicados a estas actividades no competitivas. Los organizadores buscan potenciar la vertiente social del evento, que ya ha reunido a corredores de todos los niveles en años anteriores.

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La nueva infraestructura permitirá introducir actividades paralelas en el entorno del Palau Sant Jordi. Estas acciones complementarias buscan extender la jornada más allá de la competición pura, creando un ambiente festivo y comunitario. La estrategia incluye aprovechar los espacios exteriores del complejo olímpico para exposiciones, zonas de descanso y animación. El objetivo es que la Salomon Run Barcelona siga siendo una cita inconfundible en el calendario deportivo catalán.

Impacto en la comunidad y futuros pasos

Este traslado simboliza la adaptación del evento a las necesidades urbanísticas de Barcelona sin perder su identidad. La montaña de Montjuïc sigue siendo el escenario principal, pero el foco se desplaza hacia la Anella Olímpica. Los organizadores aseguran que la esencia de la carrera, definida por su espectacularidad y participación masiva, se mantendrá intacta. La decisión responde a la necesidad de garantizar la continuidad del evento durante las obras del recinto ferial.

Las inscripciones para la Salomon Run Barcelona 2027 ya se han abierto oficialmente. La fecha fija para el sábado 10 de abril permite a los atletas planificar con antelación su preparación física. Los participantes podrán inscribirse en las categorías de 10 km, 5 km y la nueva 5 km Family. La organización mantiene el compromiso de ofrecer una experiencia de Run Gravel de alta calidad en el corazón deportivo de la ciudad.