El PSPV-PSOE exige a la juez que cite a declarar a Salomé Pradas por la filtración del audio de Aemet. Se busca esclarecer el origen de la información y responsabilidades.

La Fiscalía Popular del PSPV-PSOE ha presentado un escrito ante la jueza de Llíria que investiga la filtración del audio de la Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet) durante la DANA del 29 de octubre de 2024. Esta acción legal solicita explícitamente que se cite a declarar como investigada a la exconsellera Salomé Pradas en relación con los hechos que condujeron a la divulgación de la grabación manipuada.

Cita a declarar a Salomé Pradas por orden directa

El partido socialista valenciano, que ejerce la acusación popular en el procedimiento judicial, fundamenta su solicitud en las declaraciones realizadas por el exsubsecretario Ricardo García. Este alto cargo, quien figura como investigado en la causa, señaló directamente a la Presidencia de la Generalitat como el origen de la filtración. García afirmó haber recibido la orden de recabar la grabación de audio de la propia Salomé Pradas, quien ocupaba el cargo de consellera en ese momento crítico.

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La acusación popular busca que Pradas aclare las circunstancias exactas en las que se ordenó la obtención de dicha grabación. Asimismo, se requiere que detalla el destino que se le dio al material y su posterior difusión en redes sociales y medios de comunicación. El objetivo es esclarecer las circunstancias concurrentes en la localización de la cinta y la intervención de las distintas personas que mostraron interés en acceder a la misma.

Solicitud de información a Alberto Martín Moratilla

Paralelamente, el escrito del PSPV-PSOE solicita que se cite a declarar como testigo a Alberto Martín Moratilla, el exdirector general de Emergencias. Los demandantes pretenden que Moratilla detalle quiénes mostraron interés en acceder a la grabación reservada. Esta figura fue clave en la gestión de la respuesta ante la catástrofe meteorológica y su testimonio se considera vital para reconstruir la cadena de mandatos.

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Se pide además que se requiera un informe al Centro de Coordinación de Emergencias. Este documento debe detallar la hora exacta de la llamada entre la predictora de la Aemet y la técnica de la Generalitat, junto con una transcripción completa de la conversación. La precisión en los tiempos es fundamental para contrastar la versión oficial con la información manejada internamente.

Presupuestos y declaraciones de Carlos Mazón

La acusación popular también requiere recabar la hora exacta en que Pilar Bernabé y el expresident Carlos Mazón dieron sus respectivas declaraciones a los medios de comunicación. Estas declaraciones tuvieron lugar durante la mañana del 29 de octubre de 2024, en la jornada trágica que dejó 234 fallecidos. El análisis de estos tiempos busca determinar si hubo una sincronización con la difusión de la información filtrada.

El departamento de Presidencia, bajo la etapa de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, se encargó de la filtración del audio troceado. Este material fue amplificado en redes sociales por el entonces jefe del Consell, lo que intensificó el impacto político de los hechos. La investigación apunta a una coordinación deliberada en la divulgación de la información errónea sobre la evolución de la DANA.

Presión política sobre la exconsellera

Fuentes del PSPV-PSOE han expresado públicamente su intención de animar a Salomé Pradas para que deje de encubrir a Carlos Mazón. Los voceros políticos instan a la exconsellera a romper de una vez con quienes la han utilizado y posteriormente la han dejado caer. Consideran que Pradas todavía está a tiempo de liberarse de sus compromisos con el Partido Popular y con el exjefe del Consell.

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Se insiste en que no puede seguir protegiendo a quienes no dudaron en sacrificarla para salvarse políticamente. Las fuentes del partido exigen que Salomé Pradas deje de proteger al actual diputado autonómico del PP, Juan Francisco Pérez Llorca. La solicitud central es que cuente toda la verdad sobre su participación en la filtración del audio de Aemet para esclarecer los hechos ante la justicia.