Salomé en Valencia: Un debut deslumbrante de Vida Miknevičiūtė

La soprano lituana Vida Miknevičiūtė cautiva en su debut español con una interpretación lírica y expresiva de Salomé en la producción de Richard Strauss en el Palau de les Arts de Valencia. La dirección musical de James Gaffigan y la puesta en escena de Damiano Michieletto complementan una representación operística memorable.

La temporada operística del Palau de les Arts en Valencia continúa cosechando éxitos con una presentación notable de ' Salomé ' de Richard Strauss . Bajo la dirección escénica de Damiano Michieletto y la dirección musical de James Gaffigan, la producción destaca por la interpretación de Vida Miknevičiūtė en el papel titular.

La soprano lituana, en su debut español, ofrece una visión fresca y lírica del personaje, alejándose de las interpretaciones tradicionales más dramáticas y recuperando la esencia que Strauss buscaba, evocando a figuras como Ljuba Welitsch. Su enfoque se centra en la concentración expresiva, mostrando una fuerza juvenil, agudos impecables y una calidez vocal que cautivan al público.

La Orquestra de la Comunitat Valenciana, bajo la batuta de Gaffigan, alcanza un nivel sinfónico notable, demostrando seguridad instrumental, riqueza de color y textura sonora, creando una complicidad perfecta con la puesta en escena. Nicholas Brownlee ofrece una interpretación sólida de Jochanaan, con una voz redonda y compacta, mientras que John Daszak encarna a Herodes como un depravado a través de una voz metálica y penetrante. Christopher Sokolowski brilla como Narraboth, aportando ingenuidad y frescura al personaje.

La producción de Michieletto, aunque con algunas fisuras, busca una recreación operística que honre la visión de Strauss y el drama original de Oscar Wilde.

'Salomé' se presenta como un mito atemporal, reinterpretado a lo largo de la historia por artistas como Tiziano, Caravaggio, Beardsley, Dalí y Munch, cada uno aportando su propia perspectiva a la complejidad del personaje. La obra explora la perturbadora sensualidad y el mortal atractivo de Salomé, invitando a la reflexión sobre la naturaleza humana y la imperfección inherente a cualquier representación artística.

El éxito de Miknevičiūtė eclipsa otras perspectivas, consolidando su trayectoria internacional y confirmando su posición como una de las sopranos más prometedoras de la actualidad. La respuesta del público, con saludos repetidos por todo el elenco, evidencia el impacto de esta producción y el reconocimiento al talento de todos los involucrados. La calidad de la orquesta y la dirección musical, junto con la consistente propuesta escénica, contribuyen a una experiencia operística inolvidable.

La próxima actuación de Miknevičiūtė será en el primer acto de 'La valquiria' junto a la Orquesta y Coro Nacionales de España y el director David Afkham





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