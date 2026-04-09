Salman Rushdie y su pasión por Goya y El Bosco en el Museo del Prado

El escritor Salman Rushdie comparte su profunda conexión con Goya y El Bosco, dos pilares del arte en el Museo del Prado, y reflexiona sobre la vejez, la actualidad y la función del arte en la sociedad. Explora la influencia de estos artistas en su obra literaria y sus perspectivas sobre el mundo contemporáneo.

La primera vez que Salman Rushdie visitó el Museo del Prado, tenía veinte años y estaba acompañado por tres amigos de Cambridge. En una de sus últimas visitas, a los 76 años, lo escoltaban ocho guardaespaldas. Era 2024, y acababa de publicar 'Cuchillo', su libro más reciente, donde relataba el brutal ataque islamista que casi le costó la vida: 15 puñaladas en tan solo 27 segundos.

Entre estas dos visitas, entre la juventud y la vejez, se extiende una vida dedicada al amor por el arte, y particularmente por dos artistas emblemáticos: Goya y El Bosco, quienes, de hecho, forman parte integral de uno de los relatos de su último libro, 'La penúltima hora'.\“La sala dedicada a El Bosco, la de las Pinturas Negras y la de las Meninas son, sin duda, tres de las salas más excepcionales del mundo entero”, afirmó Rushdie durante una conversación pública, y retransmitida en línea, con Alejandro Vergara, conservador del Museo del Prado y responsable del canal 'Pensar el Prado'. “Considero que Goya y El Bosco siguen siendo relevantes en la actualidad, y en este último libro he intentado que dialoguen entre sí, a través de los siglos”, explicó Rushdie. Profundizando en su apreciación por Goya, señaló cómo le fascina que un artista con un enfoque realista terminara creando obras con un marcado carácter surrealista, como las Pinturas Negras en la Quinta del Sordo. “Él buscaba distanciarse de la realidad política en la que se encontraba inmerso. Creo que, en ese momento, era un hombre profundamente infeliz, tanto que se rodeó de esas obras en su propia casa. Son obras que se explican por sí solas, evocando la furia con la que el artista se enfrenta a la vejez; por eso, muchos de los retratados son ancianos. Al observar 'Saturno devorando a su hijo', percibimos el odio que se siente en la vejez hacia la juventud”. Posteriormente, se planteó la pregunta fundamental: ¿Qué significa ser viejo? “Es ser invisible. Los jóvenes no ven a los mayores, habitan una realidad distinta”, respondió. Y añadió: “En la India, a medida que las personas envejecen, adquieren mayor autoridad, tanto en el ámbito familiar como en la cultura… Esto no ocurre en Occidente, o al menos no en Estados Unidos, donde la situación es diametralmente opuesta: la admiración se dirige a los jóvenes, y la cultura está predominantemente enfocada en ellos. Hollywood se esfuerza por que su audiencia oscile entre los 14 y 18 años”.\Rushdie confesó que tanto el universo simbólico de Goya como el de El Bosco ejercen una profunda influencia en su obra literaria. “Sin embargo, yo no siento la misma ira que Goya, o al menos, no como lo imagino”, bromeó. ¿Y qué hay de El Bosco? “Es extremadamente interesante, porque él contempla el mundo como una pesadilla, pero su interpretación es lúdica. El Bosco aborda lo oscuro utilizando el lenguaje de la luz. Me siento muy cercano a esa perspectiva”. Se refería a la capacidad de encontrar gozo incluso en medio del horror. También compartió su fascinación por 'La extracción de la piedra de la locura'. Vergara destacó que Goya y El Bosco son dos de los pocos pintores del Prado “que no son idealistas”. Rushdie añadió que quizás por esa razón resuenan tanto con la actualidad. “Percibo a Goya como un artista reconocido que se siente exiliado de la corte y abandona su país: un momento de profunda conmoción. Nosotros, en cierta medida, estamos experimentando una época similar. El mundo ha dejado de ser realista, el realismo ya no es suficiente para comprenderlo tal como es hoy. El presidente de Estados Unidos puede anunciar la destrucción de una civilización entera y, veinticuatro horas después, anunciar una tregua y expresar su deseo de construir hoteles”. ¿Escribe usted en contra de esa clase de personas? “No me gusta la literatura que se limita a polemizar, que nos dicta lo que debemos pensar. Yo escribo literatura que estimula el pensamiento, que incita al lector a reflexionar”. El conservador indagó sobre las conexiones entre la pintura y la literatura. “Ambas disciplinas buscan crear un mundo habitable para el público, para el espectador”, explicó Rushdie. Tuvo tiempo para expresar su admiración por Borges y García Márquez, entre otros. Finalmente, reveló qué cuadro del Prado elegiría para llevarse a casa: “Sin duda, 'El perro semihundido' de Goya. Ese perrito se parece mucho a uno que teníamos mi mujer y yo…”





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