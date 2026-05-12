Salida de Marty Makary de la FDA: Un Reflejo de las Tensiones Internas del Gobierno de Trump

El comisionado de la FDA, Marty Makary, abandona su cargo tras intensas presiones políticas, disputas sobre cigarrillos electrónicos y fuertes tensiones con sectores farmacéuticos y provida.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos , conocida mundialmente como la FDA , se enfrenta a una nueva fase de incertidumbre tras confirmarse que su comisionado, Marty Makary , dejará su puesto en el Gobierno liderado por Donald Trump .

Esta decisión, que fue aprobada por el propio presidente la semana pasada, llega en un momento crítico para la gestión sanitaria del país. Fuentes cercanas a la situación indican que Makary fue víctima de una presión constante y asfixiante, proveniente tanto de círculos internos de la Casa Blanca como de influencias externas.

La salida de este funcionario no es un hecho aislado, sino que se suma a una preocupante serie de vacantes en los niveles más altos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Actualmente, la administración carece de un director permanente para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, así como de un director general de Sanidad, quien tradicionalmente desempeña el rol de médico principal de la nación.

Este vacío de liderazgo ocurre justo antes de que Makary tuviera que comparecer ante la Comisión de Asignaciones Presupuestarias del Senado para defender el presupuesto de la agencia, lo que añade un matiz de urgencia y desorden al proceso de transición. El camino hacia la destitución de Makary se aceleró debido a un clima de caos administrativo y choques ideológicos.

Dentro de la Casa Blanca y el Departamento de Salud, una facción de funcionarios había perdido la paciencia ante lo que describían como una gestión marcada por la confusión en las políticas y una rotación excesiva de personal en los cargos directivos. Uno de los puntos de fricción más evidentes fue la postura de Makary respecto a los cigarrillos electrónicos con sabores.

El comisionado se resistió firmemente a aprobar la venta de estos productos, una decisión que provocó la ira directa de Donald Trump, quien confrontó personalmente a Makary por su terquedad en este asunto. Eventualmente, la FDA terminó revirtiendo su postura la semana pasada, pero el daño en la relación entre el presidente y su comisionado ya era irreversible.

Aunque Makary intentó salvar su posición asegurando a sus allegados que aún contaba con la confianza presidencial, los informes de su despido lo tomaron por sorpresa, generando un torbellino de especulaciones sobre quiénes fueron los arquitectos reales de su salida. Más allá de las disputas internas, la salida de Makary estuvo fuertemente influenciada por presiones de sectores poderosos.

La industria farmacéutica, descontenta con la velocidad y el manejo de los procesos de aprobación de medicamentos, y diversos grupos contra el aborto, jugaron un papel determinante. En particular, figuras como Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, han presionado intensamente para que la FDA revierta las normativas que permiten el envío por correo de la mifepristona, la píldora utilizada para abortos medicinales.

Dado que la FDA establece las reglas nacionales para la prescripción de este fármaco, su control es vital para los grupos provida que buscan restringir el acceso al aborto en todo el país, especialmente después de que la Corte Suprema eliminara las protecciones federales al derecho al aborto en 2023. Para algunos asesores de Trump, despedir a Makary representaba un riesgo político que podría alienar a la base del movimiento 'Make America Healthy Again', pero para otros, era la única forma de reorganizar la agencia y fortalecer los vínculos con aliados estratégicos antes de las próximas elecciones intermedias.

Marty Makary llegó al cargo en marzo de 2025 con la promesa de ser un catalizador de eficiencia, buscando acelerar la aprobación de vacunas, dispositivos médicos y nuevos fármacos. Como cirujano y autor reconocido, su perfil parecía ideal para modernizar la agencia.

Sin embargo, su mandato quedó eclipsado por controversias regulatorias y una incapacidad para navegar las turbulentas aguas de la política partidista en Washington. La reestructuración del personal directivo que ahora planea la Casa Blanca busca no solo llenar la vacante del comisionado, sino limpiar la imagen de una agencia que ha sido percibida como errática.

La salida de Makary deja una pregunta abierta sobre el futuro de la salud pública en Estados Unidos y sobre cómo la FDA equilibrará sus funciones científicas con las presiones políticas de una administración que busca cambios radicales en la gestión sanitaria nacional





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