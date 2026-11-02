Salgado en La Fábrica: Exposición póstuma sobre el agua en Madrid

La Fábrica acoge en Madrid la primera exposición en España de Sebastião Salgado tras su fallecimiento, centrada en el agua mediante 'Aqua Mater' y 'Glaciares'.

La Sala Canal de Isabel II, conocida como La Fábrica, ha inaugurado en Madrid una exposición póstuma dedicada al reconocido fotógrafo Sebastião Salgado. Este espacio subterráneo de más de 2.500 metros cuadrados, que conserva la estructura de un antiguo depósito con 144 arcos de ladrillo, presenta 92 fotografía s de gran formato en blanco y negro. La muestra explora el agua como el origen de la vida y el recurso más valioso del siglo veintiuno.

Primera muestra en España tras el fallecimiento

Esta presentación constituye la primera gran exposición en territorio español después del fallecimiento del autor en el año dos mil veinticinco. La curaduría y el diseño han sido realizados por Lélia Wanick Salgado, su viuda, quien no ha podido desplazarse hasta la capital para la inauguración. El proyecto agrupa dos iniciativas previas: Aqua Mater, exhibida por primera vez en París en el año dos mil veintidós, y la colección inédita Glaciares.

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Las fotografías en blanco y negro están dispuestas sobre paneles de un intenso color azul, creando un contraste visual que destaca la obsesión del artista por retratar la naturaleza de esta manera. Aunque su último proyecto anterior fue Amazonia, mostrado en el Teatro Fernán Gómez en el año dos mil trece, esta nueva selección centra su mirada en los elementos hídricos del planeta. Los visores incluyen imágenes de glaciares descubiertas recientemente al revisar su impresionante archivo.

Destinos remotos y paisajes impactantes

Las obras provienen de viajes realizados desde mediados de los noventa a lugares extremos del mundo. Entre los escenarios fotografiados se encuentran el glaciar Perito Moreno en la Patagonia argentina, las cataratas Victoria en Zambia, las dunas de Ubari en Libia y las algas gigantes de las islas Malvinas. También se muestran icebergs de las islas Sandwich del Sur y paisajes de Canadá, Islandia, el Himalaya, Rusia y Georgia del Sur.

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La exposición contrasta la abundancia de agua con su dramática ausencia en zonas áridas. En una imagen se observa a una mujer bosquiana recogiendo gotas de lluvia sobre las hojas de una planta con una pajita, reflejando las dificultades para encontrar este líquido vital. Por el contrario, el Parque Nacional de la Sierra del Divisor en Brasil ilustra una intensidad pluvial que asemeja un hongo atómico al producirse.

La belleza abstracta de la niebla y el hielo

Las fotografías de agua a menudo adquieren una apariencia de cuadros abstractos debido al proceso técnico del blanco y negro. En Zambia, la evaporación y condensación del agua al amanecer tras las gélidas noches de invierno generan bancos de niebla de gran belleza. Estas tomas capturan la magia de la naturaleza en sus estados más puros y transformadores, sin la sofisticación pretenciosa de otros entornos.

Legado humanitario y detalles de su proceso creativo

Leandro Salgado, presidente del Instituto Terra, ha definido a sus padres como visionarios que abordaron el cambio climático y las migraciones antes que el resto de la sociedad. Acker Eichenberg, exmiembro de Magnum y colaborador cercano, recordó la resistencia del fotógrafo, quien continuaba trabajando incluso tras sufrir una parálisis facial. En una ocasión, intentó usar esparadrapo para mantener su ojo abierto, pero el frío lo obligó a pedir ayuda a un asistente.

El proceso de captura exigía soportar condiciones duras y usar medios como helicópteros o motos de nieve. En Venezuela, un viaje en helicóptero le generó temor por su vida, mientras que en la Antártida se embarcó solo en un buque. Acker señaló que a veces tardaba tres semanas en obtener cuatro fotografías de calidad, aunque hubo excepciones rápidas como la imagen de cebras en Namibia. Óscar Becerra, director de La Fábrica, concluyó que beber agua limpia es un sueño imposible para una cuarta parte de la población mundial, convirtiendo esta muestra en un homenaje a la vida.