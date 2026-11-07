Salarios en banca y farmacia superan a tecnología por experiencia y liderazgo

La banca y la industria farmacéutica pagan hasta un 17% más que las tecnológicas. La experiencia y el liderazgo valoran más que la especialización técnica pura en el mercado laboral actual.

El dominio exclusivo de las habilidades en inteligencia artificial ha dejado de garantizar los niveles más altos de remuneración en el mercado laboral tecnológico. La experiencia acumulada, las competencias de liderazgo y la capacidad profunda de comprender la dinámica empresarial superan hoy a la especialización técnica pura. Sectores tradicionalmente alejados del código, como la banca y las farmacéuticas, ofrecen mejores salarios a los ingenieros capaces de combinar la programación con la gestión de proyectos, la planificación financiera y el liderazgo de equipos en entornos altamente regulados.

Un ingeniero de software puede percibir una remuneración significativamente mayor trabajando en una entidad bancaria o en una compañía farmacéutica en comparación con una empresa tecnológica convencional. Según el informe Randstad en Tech talent in transition, la banca ofrece a estos profesionales una prima salarial mediana del 13% respecto a las compañías tecnológicas. Por su parte, los sectores de sanidad y ciencias de la vida pagan un 17% más. Los datos internacionales revelan que el valor de una especialización no depende únicamente de los conocimientos adquiridos, sino también del sector donde se aplican estas competencias.

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La competencia por el talento cambia de escenario

La competencia por los profesionales tecnológicos está experimentando un cambio fundamental de escenario. Randstad, que encuestó a 1.100 directivos tecnológicos de 11 mercados y analizó más de veinte millones de ofertas, encontró que el 55% de las empresas ajenas al sector tecnológico está contratando activamente a profesionales procedentes de compañías tecnológicas que han reducido sus plantillas. Bancos, farmacéuticas e industrias necesitan ingenieros capaces de adaptar la tecnología a negocios con riesgos, regulaciones y procedimientos propios, lo que permite acceder a puestos muy remunerados cuando se combinan con especialización, experiencia y responsabilidad empresarial.

No se trata solo de contratar programadores capaces de escribir código eficiente. Un banco puede necesitar desarrolladores que comprendan el funcionamiento de sus sistemas de pagos, mientras que una farmacéutica requiere especialistas capaces de trabajar con datos clínicos sometidos a controles regulatorios estrictos. La experiencia en el sector puede marcar diferencias decisivas entre candidatos con conocimientos técnicos semejantes. Esto convierte la combinación de habilidades blandas y técnicas en un factor de diferenciación profesional clave.

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Diferencias salariales entre roles y experiencias

Los datos recientes permiten comprobar cómo varían las remuneraciones dentro de las profesiones tecnológicas. Entre quienes respondieron a su pregunta salarial, un responsable de ingeniería registra una mediana anual de 133.263 dólares. Esta cifra se sitúa por encima de los 110.000 dólares de un ingeniero de infraestructura, los 102.355 dólares de un arquitecto de software y los 95.337 dólares de un ingeniero de inteligencia artificial. La encuesta reúne a profesionales de distintos países y mide remuneraciones totales, incluidos incentivos vinculados al rendimiento.

Además de la remuneración, los perfiles de experiencia difieren notablemente. Los responsables de ingeniería acumulan 18,5 años medios de experiencia, frente a los 12,1 años de los ingenieros de inteligencia artificial. No se puede calcular cuánto añade cada habilidad individual al salario, pero estos datos demuestran que la responsabilidad sobre equipos, arquitectura y resultados puede situar a determinadas profesiones por encima de especialistas en tecnologías emergentes. Por ejemplo, estudios recientes establecen para ingenieros de inteligencia artificial de multinacionales salarios fijos de 55.000, 75.000 y 90.000 euros según superen tres, cinco o diez años de experiencia.

Habilidades blandas y la evolución del mercado laboral

La especialización técnica tampoco es suficiente por sí misma para garantizar el éxito salarial. Randstad señala que el 61% de los empleadores encuentra más difícil contratar personas con comunicación, pensamiento crítico y capacidad para gestionar interlocutores que especialistas puramente técnicos. Esta dificultad afecta especialmente a arquitectos de soluciones, ingenieros de preventa, responsables de producto y profesionales que coordinan proyectos tecnológicos complejos.

Las exigencias técnicas están evolucionando rápidamente. El Global Workforce Report de Workday muestra que las menciones a habilidades básicas para dar instrucciones a la inteligencia artificial disminuyeron un 25% después de alcanzar su máximo en enero de 2026. En cambio, las referencias a desarrollo de herramientas, ingeniería y automatización aumentaron un 51% entre septiembre de 2025 y julio de 2026. El análisis, realizado sobre ofertas de unas 550 empresas, sugiere que el mercado empieza a diferenciar entre utilizar asistentes y desarrollar soluciones profesionales con ellos.

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Esto ayuda a explicar por qué el desarrollo de software, la ingeniería de datos y la arquitectura cloud conservan posiciones relevantes. También explica por qué la alfabetización básica en inteligencia artificial, situada en segundo lugar, no puede confundirse con las especialidades que obtienen mayores salarios. Un análisis de PwC calcula una prima salarial media del 62% en ofertas que requieren competencias específicas de inteligencia artificial. Sin embargo, la cifra procede de comparar grupos de empleos y no demuestra que aprender una herramienta permita ganar un 62% más, ya que la profesión, la especialización y las características de los puestos también influyen.