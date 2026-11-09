Salamanca critica el funeral DANA y defiende la asistencia del presidente a Urda

Cristina Salamanca critica el funeral de la DANA por falta de respeto y defiende que el presidente debe asistir al memorial de Urda para arropar a las víctimas.

Cristina Salamanca ha expresado su firme opinión sobre la presencia del presidente del Gobierno en los actos conmemorativos, sosteniendo que su participación es esencial debido a la naturaleza del evento. Considera que un funeral tiene como propósito fundamental arropar a las víctimas, quienes simplemente buscan recibir el calor de las instituciones en esos momentos de dolor.

Crítica al funeral DANA

Salamanca contrasta esta visión con lo que describe como la falta de respeto manifestada en el funeral de Estado de la DANA. Afirmó que en un funeral católico existe un nivel de respeto mucho mayor, comparando directamente ambas situaciones. Señaló que la ceremonia de la DANA estaba todo lo contrario a la solemnidad que se espera, sugiriendo una grave desviación de las normas protocolarias.

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Testimonio de las víctimas

La ponente compartió detalles específicos sobre el comportamiento durante el evento de la DANA. Indica que las víctimas estaban guiadas y automatizadas en sus acciones. Además, afirma que hubo insultos dirigidos hacia Mazón, quien fue amenazado por alguien identificado como 'Perro Sanxe'. Estas acciones se presentan como ejemplos de la falta de decoro institucional.

Defensa de la asistencia a Urda

En relación con los familiares de las víctimas de Urda, Salamanca considera legítimo que exiján la presencia del presidente del Gobierno. Defiende que esta asistencia es necesaria para proporcionar el apoyo institucional que las familias necesitan. Reacciona de manera irónica ante la intención de utilizar a las víctimas de la DANA como referencia en discusiones políticas.

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Contexto político y social

El análisis se enmarca en un contexto donde la derecha suma para gobernar, manteniendo PP y Vox una sólida mayoría absoluta según las encuestas para el 29N. Este trasfondo político añade relevancia a las declaraciones sobre cómo se deben manejar los memoriales públicos. La gestión de estos eventos refleja la relación entre el Estado y la ciudadanía en momentos de crisis.

Impacto en la memoria institucional

Las declaraciones de Salamanca destacan la importancia de la memoria y el respeto en la política española. Al diferenciar entre el funeral de Urda y el de la DANA, subraya la necesidad de una aproximación más humana y respetuosa. Esto influye en cómo se percibe la gestión gubernamental de los traumas colectivos. La atención a estos detalles es crucial para la cohesión social y la confianza en las instituciones públicas.