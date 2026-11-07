Sal con potasio: Prevención de 3 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares

Un estudio revela que sustituir la sal común por sal con potasio puede evitar hasta tres millones de muertes anuales por enfermedades cardíacas y renales en todo el mundo.

Un reciente análisis publicado indica que el reemplazo sistemático de la sal de mesa común por una versión enriquecida con potasio podría salvar hasta tres millones de vidas anualmente. Este hallazgo, basado en proyecciones globales, destaca una intervención dietética de bajo costo con un impacto potencial masivo en la salud pública internacional.

Mecanismo de acción y composición del sustituto

El profesor titular Bruce Neal, del Instituto George, lidera la investigación que enfatiza los beneficios generalizados de modificar el consumo de sodio y aumentar la ingesta de potasio. Esta combinación aborda dos causas bien conocidas de factores de riesgo para afecciones potencialmente mortales, como accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio y enfermedades renales crónicas.

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La sal enriquecida con potasio se elabora sustituyendo parte del cloruro de sodio, componente principal de la sal de mesa convencional, por cloruro de potasio. Según los datos técnicos, este sustituto mantiene el mismo aspecto visual, el sabor característico y se cocina de manera idéntica a la sal tradicional, facilitando su adopción sin alterar los hábitos culinarios básicos.

Impacto poblacional y reducción de mortalidad

En 2025, se estima que aproximadamente 1.400 millones de personas a nivel mundial padecen hipertensión arterial. Las enfermedades cardiovasculares representan una causa crítica de mortalidad, provocando 19,2 millones de fallecimientos en 2023, lo que implica un aumento de casi el 50% en las últimas tres décadas. El estudio examina diversos escenarios hipotéticos para mitigar estos índices.

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Entre una población adulta mundial de 4.600 millones de personas, el uso exclusivo de sal común en el hogar permitiría evitar 1,85 millones de muertes y prevenir 6,19 millones de casos de enfermedades cardiovasculares y enfermedad renal crónica. Si la sustitución se aplicara únicamente en alimentos procesados y restaurantes, se evitarían 1,56 millones de decesos y 5,46 millones de casos de patologías asociadas.

La implementación simultánea en ambos ámbitos, hogar y alimentos procesados, elevaría el impacto a 2,96 millones de muertes evitadas y 10,17 millones de casos prevenidos. Esta estrategia demuestra que incluso niveles limitados de cambio dietético generan resultados significativos en la reducción de la carga global de enfermedad.

Efectividad en pacientes hipertensos diagnosticados

Para el grupo específico de 659 millones de personas con hipertensión diagnosticada y 524 millones en tratamiento, los beneficios se mantienen robustos. En este segmento, el uso solo de sal común en el hogar evitaría 0,59 millones de muertes y 1,72 millones de casos de enfermedades cardiovasculares y renales.

Si se aplicara el cambio exclusivamente en el entorno de alimentación fuera del hogar para este grupo, se evitarían 0,48 millones de muertes y 1,41 millones de casos. La investigación confirma que la intervención es efectiva independientemente del contexto de consumo, reforzando la necesidad de políticas integrales.

Consideraciones de seguridad y gestión de riesgos

Aunque los beneficios son considerables, existe una preocupación válida sobre el riesgo de hiperpotasemia, es decir, niveles elevados de potasio en sangre, en personas con enfermedad renal avanzada. Sin embargo, el estudio revela que incluso en pacientes con enfermedad renal avanzada, los beneficios para la salud superan los riesgos potenciales.

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Los autores señalan que las personas con enfermedad renal grave y aquellas que toman medicamentos que elevan significativamente los niveles de potasio deben consultar con profesionales de la salud. El nefrólogo Bruce Neal explica que los riesgos pueden controlarse eficazmente mediante educación del paciente, etiquetado claro de productos y supervisión clínica rigurosa.

Impacto regional y estrategias de implementación

El impacto anual estimado varía según el país. En China, la sustitución total evitaría 3.614.123 casos de enfermedad cardiovascular y renal, con un total de 4.696.789 eventos fatales y no fatales prevenidos. En Rusia, se prevendrían 1.528.494 casos, sumando 1.928.378 eventos evitados. En India, se alcanzarían 491.905 casos prevenidos y 596.692 eventos totales.

En otras naciones, como Argentina, se estiman 138.546 casos prevenidos y 169.010 eventos totales. En México, se proyectan 59.348 casos y 77.417 eventos. En Alemania, los números ascenderían a 59.988 casos prevenidos y 72.939 eventos totales. En Sudáfrica, se evitarían 22.955 casos y 29.716 eventos. En España, los datos indican 15.674 casos prevenidos y 17.000 eventos totales evitados.

Desafíos industriales y producción futura

El profesor Neal destaca la necesidad de estrategias específicas para cada país, adaptadas a si la mayor parte del consumo de sodio proviene de alimentos procesados o del hogar. Para Europa y Norteamérica, donde más del 75% del sodio proviene de alimentos procesados y restaurantes, es crucial que la industria alimentaria se sume a esta iniciativa.

La implementación exitosa requeriría investigar cómo aumentar la producción de cloruro de potasio para satisfacer la demanda global. Bruce Neal afirma que cambiar a sal enriquecida con potasio es un punto de partida ideal, con un potencial mucho mayor y un costo mucho menor que muchos tratamientos farmacológicos actuales.