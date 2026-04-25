SAIC Motors elige España para su primera fábrica europea de vehículos eléctricos

El gigante automovilístico chino SAIC Motors considera a España como el destino preferido para su primera planta europea de vehículos eléctricos MG, buscando evitar los aranceles de la UE. La decisión aún no es definitiva, pero la visita del presidente Sánchez y el interés de Galicia han sido factores clave.

El gigante automovilístico estatal chino SAIC Motors se encuentra en negociaciones avanzadas para establecer su primera fábrica de vehículos eléctricos en Europa, y España se perfila como el destino preferido, superando a Hungría en esta contienda estratégica.

La decisión, según fuentes cercanas a Bloomberg, responde a la necesidad de mitigar el impacto de los aranceles recientemente impuestos por la Unión Europea a los vehículos eléctricos importados de China. Aunque la decisión aún no es definitiva y detalles cruciales como el volumen de inversión, la capacidad de producción y el cronograma de implementación aún están siendo afinados, la inclinación hacia España es notable.

Esta posible inversión representa un hito significativo para la industria automotriz española, que busca consolidarse como un centro de producción de vehículos eléctricos en el continente. La visita reciente del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a China, donde se reunió con representantes de SAIC, parece haber jugado un papel importante en esta consideración favorable.

Durante su visita, Sánchez promovió activamente a España como un destino atractivo para la inversión extranjera, destacando las ventajas competitivas del país en términos de infraestructura, mano de obra cualificada y acceso al mercado europeo. Paralelamente, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha mantenido conversaciones directas con ejecutivos de SAIC, incluyendo una visita a su centro de investigación y desarrollo en Shanghái y una inspección de su fábrica de baterías en Zhengzhou, demostrando el interés de la región gallega en albergar esta importante instalación.

Galicia, con su puerto de Vigo, se ha posicionado como una ubicación estratégica para la producción y exportación de vehículos eléctricos, ofreciendo una infraestructura logística eficiente y un entorno favorable para la inversión. La elección de España no solo permitiría a SAIC evitar los aranceles de la UE, que oscilan entre el 7,8% y el 35,3% (siendo SAIC uno de los fabricantes con la tasa más alta), sino que también le brindaría acceso a un mercado en crecimiento y a una base de suministro establecida.

La estrategia de SAIC se alinea con una tendencia más amplia entre los fabricantes de vehículos eléctricos chinos, que buscan establecer plantas de producción locales en Europa para sortear las barreras comerciales y satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos en el continente. Esta estrategia también implica la creación de empleo y el impulso del desarrollo tecnológico en los países anfitriones.

La competencia en el mercado de vehículos eléctricos es cada vez más intensa, y los fabricantes chinos están adoptando diversas estrategias para ganar cuota de mercado. La guerra de precios en China, combinada con el exceso de capacidad de producción, ha impulsado a muchas empresas a buscar oportunidades de expansión en el extranjero. La Unión Europea, con su ambicioso objetivo de descarbonización y su creciente demanda de vehículos eléctricos, se ha convertido en un mercado clave para los fabricantes chinos.

Sin embargo, la imposición de aranceles por parte de la UE ha complicado la situación, obligando a las empresas chinas a buscar soluciones alternativas, como la fabricación local. La presencia de SAIC en España se sumaría a otras inversiones chinas en la industria automotriz española, como la de Chery en la antigua planta de Nissan en Barcelona y la alianza entre Stellantis y CATL en Zaragoza.

La decisión final de SAIC tendrá implicaciones significativas para la industria automotriz europea, tanto en términos de competencia como de innovación. La llegada de un gigante como SAIC podría intensificar la competencia en el mercado de vehículos eléctricos, lo que beneficiaría a los consumidores al ofrecer una mayor variedad de opciones y precios más competitivos.

Además, la inversión de SAIC podría impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías y la creación de empleo en España. Sin embargo, también podría generar preocupaciones entre los fabricantes europeos, que temen perder cuota de mercado frente a la competencia china. La Unión Europea y China continúan negociando compromisos de precios mínimos como una posible alternativa a los aranceles, pero hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo.

La fabricación local de vehículos eléctricos en Europa, como la que planea SAIC, se presenta como una solución viable para sortear las barreras comerciales y garantizar el acceso al mercado europeo. La experiencia de otras empresas chinas, como Chery y Leapmotor, que ya han establecido plantas de producción en España, demuestra que este modelo puede ser exitoso.

La elección de España por parte de SAIC no solo sería una victoria para la industria automotriz española, sino también un testimonio de la creciente importancia de España como un centro de inversión para las empresas chinas en Europa. La capacidad de España para atraer inversiones extranjeras y crear un entorno favorable para los negocios será crucial para su crecimiento económico en los próximos años





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