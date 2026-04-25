SAIC Motors considera España para su primera fábrica de vehículos eléctricos en Europa

El gigante automovilístico chino SAIC Motors evalúa a España como destino para una planta de vehículos eléctricos MG, buscando evitar los aranceles de la UE y aprovechando el interés del gobierno español en atraer inversión extranjera. Galicia emerge como una ubicación clave.

El gigante automovilístico estatal chino SAIC Motors se encuentra considerando seriamente a España como la ubicación ideal para su primera fábrica de vehículos eléctricos en Europa, superando a Hungría en esta contienda estratégica.

Esta decisión, que aún no es definitiva, responde a la necesidad de mitigar el impacto de los aranceles recientemente impuestos por la Unión Europea a los vehículos eléctricos importados de China. La elección de España no es casualidad; el país se ha posicionado activamente como un destino atractivo para la inversión extranjera, especialmente en el sector automotriz, como lo demostró la reciente visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a Shanghái, donde se reunió con representantes de SAIC.

La empresa, que adquirió la marca británica MG en 2007, es actualmente la séptima automotriz más grande del mundo por volumen de ventas y busca expandir su presencia en el mercado europeo de manera eficiente y rentable. La posible instalación de una fábrica de SAIC en España representa una oportunidad significativa para la economía local, generando empleo y fomentando la innovación en el sector automotriz.

Galicia, en el noroeste de España, se ha convertido en una de las regiones más atractivas para la inversión de SAIC, gracias a su infraestructura portuaria, su mano de obra cualificada y el apoyo del gobierno regional. El presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, se reunió recientemente con ejecutivos de SAIC en Shanghái y visitó sus centros de investigación y desarrollo, así como su fábrica de baterías en Zhengzhou, demostrando el interés mutuo en explorar esta colaboración.

Una delegación de SAIC visitó Galicia en diciembre pasado para reunirse con representantes del gobierno regional y de la Autoridad Portuaria de Vigo, evaluando las posibilidades de establecer una planta de producción en la región. La decisión final dependerá de varios factores, incluyendo el tamaño de la inversión, la capacidad de producción y los plazos de entrega, todos ellos sujetos a negociación.

La estrategia de SAIC se enmarca en una tendencia más amplia entre los fabricantes de vehículos eléctricos chinos, que buscan establecer plantas de producción locales en Europa para evitar los aranceles y acceder al mercado europeo de manera más competitiva. La Unión Europea ha impuesto aranceles de entre el 7,8% y el 35,3% a los vehículos eléctricos importados de China, con SAIC enfrentando la tasa más alta de esta horquilla.

Sin embargo, Bruselas y Pekín están negociando compromisos de precios mínimos como una posible alternativa. Otras empresas chinas, como Chery y Leapmotor, ya han establecido alianzas con fabricantes europeos para producir vehículos eléctricos en España, como es el caso de Chery en la antigua planta de Nissan en Barcelona y Stellantis en Zaragoza con CATL. La decisión de SAIC podría tener un impacto significativo en el panorama automotriz europeo, intensificando la competencia y acelerando la transición hacia la movilidad eléctrica.

La búsqueda de mercados alternativos por parte de los fabricantes chinos se debe a la baja demanda en su mercado nacional, el exceso de capacidad de producción y la feroz competencia interna, que ha desencadenado una prolongada guerra de precios





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