SAIC Motor invertirá 200 millones en una planta de ensamblaje en Galicia para vehículos MG y Maxus

El fabricante chino SAIC Motor, dueño de MG y Maxus, invertirá 200 millones de euros en una nueva planta de ensamblaje en Ferrolterra, Galicia, que empezará a operar en 2028 con capacidad para 120.000 vehículos anuales y creará más de 3.000 empleos. El proyecto, declarado estratégico por la Xunta, se enmarca en la estrategia de globalización del grupo y en la oleada de inversiones chinas en la automoción española, que incluye gigafactorías de baterías y alianzas con fabricantes locales.

La reciente inversión de 200 millones de euros anunciada por SAIC Motor, el fabricante chino propietario de las marcas MG y Maxus , para establecer una planta de ensamblaje en la comarca de Ferrol terra, Galicia , representa un hito significativo tanto para la región como para el panorama industrial automotriz español.

Esta decisión estratégica, que se suma a una creciente lista de proyectos de fabricantes chinos en el país, refleja el ambicioso plan de globalización de SAIC y el creciente interés de China por establecer bases productivas dentro de la Unión Europea. La planta, que empezará a operar en 2028, tendrá una capacidad inicial de hasta 120.000 vehículos anuales y se proyecta que genere 1.000 empleos directos y más de 2.000 indirectos, situando a la zona como un futuro hub industrial y logístico para la movilidad eléctrica europea, según las declaraciones de la consejera de Economía e Industria de la Xunta, María Jesús Lorenzana.

El proyecto se distribuirá entre el puerto exterior de Ferrol y el municipio de As Pontes, combinando actividades de montaje final, logística y, a medio plazo, procesos productivos cada vez más completos, aspirando a emular el modelo de éxito de Stellantis en Vigo. El gobierno gallego ha respondido declarando la iniciativa como proyecto industrial estratégico, agilizando la tramitación burocrática y asignando un equipo específico para acompañar a la multinacional en todas las fases administrativas, reconociendo el potencial transformador para una comarca que aún lucha por superar las secuelas de décadas de reconversión industrial.

El enfoque de SAIC, bajo el lema "En Europa, para Europa", busca no solo eludir barreras comerciales y reducir costes logísticos, sino también aumentar el contenido local de sus vehículos, integrando progresivamente a proveedores europeos y aprovechando el ecosistema automotriz gallego, que cuenta con cerca de 80 centros productivos. Además del ensamblaje, el proyecto contempla actividades de I+D y la implementación de sistemas avanzados de logística inteligente, con el fin de construir una plataforma industrial integral que disminuya la dependencia de las cadenas de suministro asiáticas.

Este movimiento se inserta en un contexto más amplio de inversiones chinas que están remodelando el mapa industrial español, encabezadas por proyectos de mayor envergadura como la gigafactoría de baterías de CATL y Stellantis en Zaragoza (más de 4.000 millones de euros), la planta de Envision en Extremadura (más de 1.000 millones), o la alianza entre Chery y Ebro para revivir la fábrica de Nissan en Barcelona (400 millones, con importantes fondos públicos). También se negocia una megaplanta de BYD en Catalunya que replicaría su inversión en Hungría, superando también los 4.000 millones.

Por tanto, la apuesta de SAIC no es un caso aislado, sino parte de una oleada de capital chino que busca arraigarse en el mercado europeo, ofreciendo a regiones como Galicia la oportunidad de posicionarse en la nueva era de la electrificación y la movilidad sostenible, aunque el éxito dependerá de la capacidad de integración real de la cadena de suministro local y de la evolución de las políticas comerciales entre la UE y China





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