SAIC Motor elige España para su primera fábrica en Europa

El grupo automovilístico chino SAIC, propietario de MG, está a punto de confirmar la instalación de su primera planta de producción en territorio europeo en España, lo que impulsará el sector automotriz español y reforzará su posición como hub de vehículos eléctricos.

España se encuentra al borde de un hito significativo en su sector automotriz , con la inminente adición de una nueva planta de producción que se sumaría a las 14 instalaciones existentes.

El grupo automovilístico chino SAIC Motor, propietario de la popular marca MG, está a punto de tomar la decisión final de establecer su primera fábrica en territorio europeo, y España se perfila como el destino elegido. Esta posible inversión representa un impulso considerable para la economía española y un paso adelante en la consolidación del país como un centro neurálgico para la fabricación de vehículos eléctricos en Europa.

La decisión, aunque aún no oficial, es el resultado de años de análisis exhaustivo y visitas a diversas ubicaciones no solo en España, sino también en otros países europeos y, sorprendentemente, incluso en Marruecos. Las fuentes cercanas a Bloomberg revelan que los últimos detalles están siendo negociados, incluyendo el volumen de inversión, los plazos de lanzamiento de los nuevos modelos y la capacidad de producción de la futura planta.

La estrategia de SAIC se centra en reducir los tiempos de entrega de sus vehículos y evitar los aranceles superiores al 45% que actualmente gravan sus modelos eléctricos importados desde China. La búsqueda de SAIC de una ubicación estratégica en Europa ha sido un proceso meticuloso. Inicialmente, la compañía exploró la posibilidad de adquirir capacidades industriales existentes de otros fabricantes europeos, incluso presentando ofertas formales, pero estas fueron rechazadas.

Ante esta opción descartada, SAIC optó por la construcción de una fábrica desde cero, lo que implica una inversión significativa pero también un mayor control sobre el proceso productivo. España compitió con países como Hungría y la República Checa, pero finalmente se impuso gracias a sus condiciones laborales y costes competitivos. De hecho, la también china BYD se decantó por Hungría precisamente por estas razones.

Durante su evaluación, los equipos de SAIC analizaron diversas regiones españolas, incluyendo Aragón, Galicia y Cantabria, priorizando aquellas con una ubicación logística óptima y acceso a puertos marítimos. La reciente reunión entre el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente de SAIC, Xiaoqiu Wang, en el Salón del Automóvil de Pekín, subraya el interés mutuo y la importancia de esta posible inversión.

Leo Zhang, presidente y CEO de SAIC Motor en España y Portugal, ha destacado el atractivo de España como destino de inversión, resaltando su posición como segundo productor de vehículos en Europa y su sólida cadena de suministro. La llegada de SAIC a España marcaría un hito histórico, convirtiéndose en la primera compañía china en establecer una planta de fabricación completa en el país.

Si bien Chery ya ensambla modelos de Ebro en Barcelona, estos son importados desde China en forma de módulos. Chery tiene planes de fabricar próximamente modelos de las marcas Omoda y Jaecoo en Barcelona, pero la planta de SAIC representaría una inversión mucho más significativa y un compromiso a largo plazo con la producción local.

Esta decisión reforzaría la posición de España como un centro de producción de vehículos eléctricos, sumándose a la fabricación de cuatro modelos eléctricos del grupo Volkswagen y dos coches de Leapmotor en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). SAIC se adelantaría a otros fabricantes chinos que también han mostrado interés en establecerse en España, como BYD, Changan, Geely (Volvo y Smart) y GWM.

La inversión de SAIC no solo impulsaría la economía española, sino que también contribuiría a la creación de empleo y al desarrollo de nuevas tecnologías en el sector automotriz. La competencia entre los fabricantes chinos y europeos en el mercado español se intensificará, lo que beneficiará a los consumidores con una mayor oferta de vehículos eléctricos a precios competitivos.

El futuro del automóvil en España se vislumbra prometedor, con la llegada de nuevos actores y la apuesta por la innovación y la sostenibilidad





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SAIC Motor MG España Fábrica De Automóviles Vehículos Eléctricos Inversión Extranjera Sector Automotriz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aumenta la publicación de libros en España, pero no la lecturaEl número de libros publicados en España ha aumentado significativamente en la última década, superando el crecimiento de la proporción de lectores. Escritores y expertos debaten si existe una sobreproducción editorial.

Read more »

La crisis de combustible sobrevuela Europa: ¿queda suficiente queroseno para los aviones?El 30% del suministro de combustible para aviones de Europa depende del Estrecho de Ormuz y con su cierre el queroseno no solo empieza a escasear sino que ha duplicado su precio. Varias...

Read more »

Los multipropietarios ya controlan el 60% del mercado del alquiler en EspañaUn estudio elaborado por el Ministerio de Consumo y el CSIC afirma que la mayor parte de las viviendas alquiladas pertenecen a personas físicas y jurídicas con más de un inmueble en posesión.

Read more »

Reino Unido prohíbe el tabaco a toda una generación: ¿puede España seguir el mismo camino?El Parlamento británico ha aprobado una ley que prohíbe de por vida la compra de tabaco a todas las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2009. El director general de Salud Pública explic...

Read more »

Allianz elige España para su hub global de seguros de empresasAllianz ha elegido Madrid para instalar su nuevo centro global de seguros de empresas multinacionales. El objetivo de este hub es coordinar los seguros suscritos por Allianz...

Read more »

El dueño de MG elige España para su primera planta europea de cochesLicenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Escribe en la sección de Empresas de Expansión cubriendo información de los sectores de automoción, industria, defensa y empresas públicas. Anteriormente dio cobertura a la información de empresas en la agencia de noticias Europa Press.

Read more »