Sacyr proyecta 19.000 millones en distribuciones futuras y duplica la valoración de activos concesionales

La constructora y concesionaria Sacyr presenta un plan de expansión que prevé 19.000 millones de euros en distribuciones, eleva la valoración de sus activos a 10.000 millones y apunta a liderar el desarrollo global de infraestructuras de transporte, salud y agua.

Sacyr ha anunciado sus ambiciosas previsiones de crecimiento para los próximos años, constatando que espera conseguir distribuciones futuras que alcancen los 19.000 millones de euros procedentes de su cartera de activos concesionales.

La información se ha revelado en la documentación que acompaña a la Junta General de Accionistas de 2026, donde la compañía detalla su estrategia de consolidación basada en activos de valor y en infraestructuras a largo plazo. Tras cerrar el ejercicio 2025 con resultados superiores a los objetivos operativos, Sacyr muestra una solidez financiera notable: el flujo de caja operativo se situó en 1.359 millones de euros y la empresa logró una conversión del 100 % de su EBITDA en efectivo, lo que favoreció la obtención del rating de grado de inversión.

Con 2.140 millones de euros de caja neta disponible, el grupo, presidido por Manuel Manrique, está preparado para invertir en nuevas adjudicaciones estratégicas y ampliar su presencia en los mercados internacionales. En el marco de esta expansión, la valoración de los activos concesionales de Sacyr se estima en torno a los 10.000 millones de euros, más del doble de los 4.000 millones que tenían en diciembre de 2025.

La compañía proyecta que la inversión bajo gestión supere los 60.000 millones de euros, frente a los 28.000 millones actuales, apoyada en un equity que oscilará entre 4.500 y 5.000 millones de euros. El objetivo declarado es convertirse en la primera empresa a nivel mundial en el desarrollo de infraestructuras de transporte, salud y agua.

En ese sentido, Sacyr está evaluando una amplia gama de proyectos internacionales, desde autopistas de peaje dinámico en Estados Unidos (I‑24 e I‑65 en Tennessee, I‑285 Este y Oeste en Georgia, I‑495 en Virginia) hasta hospitales y centros de salud en Canadá (Windsor Hospital, Sick Kids Hospital en Ontario y Dartmouth Mental Health en Nueva Escocia). Asimismo, participa en licitaciones para la ampliación del aeropuerto de Toronto y la línea 1 de metro de la misma ciudad, y busca construir plantas desaladoras y potabilizadoras en Australia (Northern Water Supply en Adelaida y Wyaralong en Brisbane).

En Europa, Sacyr está interesado en la gestión de redes de transporte terrestre, con proyectos que incluyen los tramos A4 Brescia‑Padova y Torino‑Milano, la autopista A22 Modena‑Brennero‑Austria y la autopista IP Roma‑Latina. En el mercado andino, la empresa pretende adjudicarse concesiones viales como la Ruta 57 (Santiago‑Los Andes) y la Ruta Caldera‑Antofagasta, y estudia el desarrollo del Puerto de San Antonio y diversas iniciativas vinculadas al agua.

En el Reino Unido, compite por el New Frimley Hospital y el proyecto de transferencia y reciclaje de agua Hampshire Water Transfer, mientras que en Brasil analiza la licitación de la Ruta Portuaria do Sul. Además, la compañía defiende un modelo de infraestructuras más sostenible, proponiendo la eliminación de subastas en los contratos, la promoción de concesiones colaborativas y la implementación del pago por uso de las vías, como parte del pacto estatal de infraestructuras para subsanar el deterioro de la red y garantizar su adecuada conservación





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sacyr Infraestructuras Concesiones Inversión Internacional Crecimiento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¿Cuánto valor está creando realmente la IA?El debate sobre la utilidad de la inteligencia artificial (IA) ha madurado considerablemente durante el último año. La negación rotunda de sus capacidades ha disminuido a medida...

Read more »

¿Cuánto valor está creando realmente la IA?El debate sobre la utilidad de la inteligencia artificial (IA) ha madurado considerablemente durante el último año. La negación rotunda de sus capacidades ha disminuido a medida...

Read more »

El Cuponazo de la ONCE sortea hoy 6 millones de euros: cómo jugar, horario y fiscalidad del premioEl sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ofrece un primer premio de 6.000.000 euros. Te explicamos el horario, cómo comprobar los números ganadores y cómo se tributa el premio según la normativa fiscal española.

Read more »

El sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este viernes 5 de junio de 2026El sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este viernes 5 de junio de 2026 y ha correspondido al número y la serie asignada al cupón. El premio máximo de 6.000.000 € al número completo y serie se reserva para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta.

Read more »