Sacyr prevé distribuir 19.000 millones de euros de sus activos concesionales y duplicar su valoración a 10.000 millones

La constructora española Sacyr, en su documentación para la Junta General de Accionistas 2026, anuncia un ambicioso plan de crecimiento basado en infraestructuras a largo plazo. La compañía, que cerró 2025 con un robusto flujo de caja y logró el rating de grado de inversión, espera que la valoración de su cartera de concesiones supere los 10.000 millones de euros. Con 2.140 millones de caja neta, analiza proyectos clave en mercados internacionales como Estados Unidos, Australia, Chile, Italia e Irlanda, con foco en autopistas, hospitales, plantas de agua y transporte ferroviario. Además, la empresa pide un pacto de Estado para las infraestructuras en España.

Sacyr prevé alcanzar una cifra de 19.000 millones de euros en distribuciones futuras procedentes de su cartera de activos concesionales. Así lo detalla la compañía en la documentación proporcionada con motivo de su Junta General de Accionistas (JGA) de 2026, donde consolida su modelo de crecimiento enfocado en activos de valor e infraestructuras a largo plazo.

La empresa atraviesa un periodo de sólida fortaleza financiera tras cerrar el ejercicio de 2025 superando sus objetivos operativos. En concreto, Sacyr registró un flujo de caja operativo de 1.359 millones y logró una conversión del 100% de su ebitda en caja, lo que le permitió alcanzar el rating de "grado de inversión". La firma presidida por Manuel Manrique dispone de un total de 2.140 millones de euros de caja neta lista para ser invertida en nuevas adjudicaciones estratégicas.

Sacyr estima que la valoración de sus activos concesionales se situará en el entorno de los 10.000 millones de euros, lo que supondría más que duplicar los 4.000 millones de euros en los que estaban valorados a fecha de diciembre de 2025. El objetivo a largo plazo es que la inversión bajo gestión supere los 60.000 millones de euros (frente a los más de 28.000 millones actuales), apoyada en un capital propio (equity) invertido estimado de entre 4.500 y 5.000 millones de euros.

Con el objetivo de consolidarse como la primera compañía del mundo en el desarrollo de infraestructuras de transporte, salud y agua, Sacyr mantiene bajo análisis una amplia cartera de proyectos internacionales segmentada en los mercados clave de Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda, Reino Unido, Portugal, Italia, Chile y Brasil. En Estados Unidos, la compañía analiza opciones en las autopistas I-24 e I-65 en Tennessee, la I-285 Este y Oeste en Georgia y la I-495 en Virginia.

También evalúa oportunidades para la edificación e infraestructura de salud en el Windsor Hospital y el Sick Kids Hospital (ambos en Ontario), así como en el Dartmouth Mental Health (Nueva Escocia). Adicionalmente, opta a los proyectos de ampliación del aeropuerto de Toronto y de la línea 1 de metro de la misma localidad.

En Australia, es uno de los mercados con más opciones diversificadas, donde Sacyr aspira a construir la planta desaladora "Northern Water Supply" en Adelaida y la planta potabilizadora "Wyaralong" en Brisbane. En el plano de infraestructuras sociales y deportivas, se postula para construir el hospital "Parkville Western Tower", el hospital de Peel y el Estadio Olímpico de Brisbane.

En Italia, la firma tiene el foco puesto en la gestión de importantes redes de transporte terrestre, incluyendo las autopistas A4 (tramos Brescia-Padova y Torino-Milano), la autopista A22 (Modena-Brennero-Austria) y la IP Roma-Latina. En Chile, Sacyr busca ampliar su hegemonía en el país andino postulándose a las concesiones viales de la Ruta 57 (Santiago-Los Andes) y la Ruta Caldera-Antofagasta. Del mismo modo, analiza el desarrollo del Puerto de San Antonio y diversos proyectos ligados a la gestión del agua.

En Irlanda, evalúa infraestructuras de transporte urbano como el Metrolink M500 (Aeropuerto de Dublín), el Metrolink 402 y el Irish Rail DART. En el Reino Unido, compite por el New Frimley Hospital y el proyecto sostenible de transferencia y reciclaje de agua "Hampshire Water Transfer". En Portugal, la constructora y concesionaria se posiciona para las futuras líneas ferroviarias de Alta Velocidad, mientras que en el mercado brasileño estudia la licitación de la Ruta Portuária do Sul.

A nivel corporativo, la compañía busca aportar soluciones e inversiones para el desarrollo y optimización del ciclo integral del agua. Finalmente, desde Sacyr se reclama un pacto de Estado de infraestructuras para subsanar el grave deterioro de conservación de las mismas, abogando por fomentar las concesiones, articular contratos colaborativos e implantar el pago por uso de las vías, además de rechazar de plano el mecanismo de subastas en los contratos, al considerar que es "obsoleto"





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