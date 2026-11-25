Sacyr firmó contrato con la Secretaría de Infraestructura de Ceará por 190M€ para tres estaciones del Metro Este. Beneficiará a 150.000 usuarios diarios con mejoras de movilidad.

La constructora española Sacyr ha asegurado la adjudicación de un contrato por valor de 190 millones de euros para la construcción de tres estaciones subterráneas en la Línea Este del Metro de Fortaleza, Brasil. Este acuerdo, firmado con la Secretaría de Infraestructura de Ceará, representa una expansión significativa para la compañía y consolida su presencia en el mercado brasileño.

Detalles del contrato y alcance del proyecto

Sacyr Ingenieria e Infraestructuras firmó este acuerdo que abarca proyectos constructivos, obra civil, suministro de equipos y servicios especiales. La oferta integral presentada por la empresa está valorada en 1.230 millones de reales. Esta cifra refleja el compromiso de la constructora con la entrega completa de la infraestructura necesaria para modernizar el sistema de transporte de la ciudad.

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El contrato incluye la ejecución de ingeniería, el suministro de equipos y la prestación de servicios especiales. Estos elementos son fundamentales para garantizar que las nuevas instalaciones operen de manera eficiente y segura desde el primer día. La compañía ha detallado que este trabajo le permitirá reforzar su posición en la Línea Este del metro de Fortaleza.

Impacto en la movilidad de la ciudad

La nueva infraestructura está diseñada para dar servicio a más de 150.000 usuarios diarios. Esta cifra destaca la magnitud del proyecto y su potencial para transformar la movilidad urbana en Fortaleza. La mejora de la integración del transporte público es un objetivo central para las autoridades locales y la constructora.

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Los beneficios inmediatos para los usuarios incluyen una reducción de los tiempos de viaje y una mayor accesibilidad a las zonas conectadas por la línea. Se prevé un aumento en la demanda de transporte una vez que se complete la red prevista. Esto facilitará la conexión entre diferentes áreas de la ciudad, optimizando los desplazamientos cotidianos.

Contexto del proyecto y características técnicas

Este proyecto se enmarca dentro de la Fase 1 de la Línea Este, que contempla 7,3 kilómetros de línea con dos túneles de vía única de seis metros de diámetro. Estos túneles han sido excavados mediante tuneladoras EPB, una tecnología avanzada que minimiza el impacto en la superficie. La infraestructura también incluye una cola de maniobras de 120 metros.

El diseño completo cuenta con ocho estaciones, de las cuales siete son subterráneas y una se encuentra en superficie. Además, se han construido seis pozos de ventilación de diez metros para garantizar la seguridad y la calidad del aire. Las cocheras y talleres de mantenimiento, junto con los sistemas de vía y explotación, completan la obra necesaria para la operación del metro.

Experiencia previa y expansión en Brasil

Sacyr ya posee una experiencia significativa en proyectos similares dentro de Brasil. La empresa ha ejecutado estaciones en São Paulo como Vila Prudente, Vila União, Vila Tolstoy, Camilo Haddad, São Lucas y la estación Jardín Colonial de la Línea 15-Plata. Esta trayectoria demuestra su capacidad para manejar grandes proyectos de infraestructura urbana.

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Además, Sacyr participa en la ampliación de la Línea 2-Verde del Metro de São Paulo en consorcio, específicamente en el tramo Vila Prudente-Dutra. Esta participación previa en el metro de Fortaleza y otras líneas refuerza su cartera y capacidad operativa en el país. El contrato firmado con la Secretaría de Infraestructura de Ceará es parte de una estrategia más amplia de crecimiento en la región.

La firma afirma en un comunicado que esta operación mejora la movilidad urbana y la integración del transporte público en Fortaleza. La experiencia acumulada en ingeniería y construcción permite a la empresa abordar los desafíos técnicos con eficiencia. La culminación de estas tres estaciones será un hito importante para el desarrollo sostenible de la ciudad.