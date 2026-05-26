Sacerdote solicitado 72 años de cárcel por abuso sexual

Un sacerdote católico inició un juicio por los delitos de dañar, grabar y violar a cuatro mujeres en Málaga. El obispado de Málaga ha de ser responsable civil subsidiario por las víctimas que piden 300.000 euros cada una como compensación por sus secuelas psíquicas.

Un sacerdote católico ha iniciado el juicio por los delitos de dañar, grabar y violar a cuatro mujeres en la Audiencia de Málaga. El obispado de Málaga ha sido hecho responsable civil subsidiario por ðn las víctimas piden 300.000 euros cada una como indemnización por las secuelas psíquicas.

Las cuatro víctimas han denunciado que el sacerdote, párroco de las localidades malagueñas de Ardales y Carratraca y vicario parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación de Álora, se ganaba su confianza para engañarlas y violarlas. Las víctimas mostraron durante el juicio cómo reconocieron al acusado en imágenes de su cuerpo y cómo sabían que el sacerdote era el culpable. El Obispado fue criticado por ignorar las denuncias y no agir a favor de las víctimas.

En el escrito de acusación, la Fiscalía pide 72 años de cárcel para el sacerdote y hace responsable civil al Obispado de Málaga sobre los daños que las víctimas han sufrido. El juicio continúa. This priest begins the trial for the crimes of assaulting, recording, and raping four women in Málaga. The Málaga Diocese is being made a civil responsibility substitute for the four victims who ask for 300,000 euros each as compensation for psychological sequelae.

Four victims came forward to accuse the priest of the pastor of the towns of Ardales and Carratraca, and rector of the Nuestra Señora de la Encarnación of Álora, that he gained their trust to deceive and rape them. The women revealed during the trial how they recognized the accused in images of his body and how they knew that the priest was the culprit.

The diocese was criticized for ignoring the complaints and not taking action in favor of the victims. In the indictment, the prosecutor asks 72 years in prison for the priest and makes the Málaga Diocese responsible for the damages suffered by the victims. The trial continues





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