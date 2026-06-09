Sabor de Gracia, rumba catalana para poner una sonrisa al Papa

El grupo de rumba catalana Sabor de Gracia estará en el Estadio Olímpico para presentar su música a Su Santidad el Papa. La banda lleva más de 30 años descubriendo la rumba catalana a medio mundo y se ha convertido en los grandes defensores y renovadores de un género que todavía busca ser considerado Patrimonio Inmaterial de la Unesco.

El grupo de rumba catalana Sabor de Gracia estará en el Estadio Olímpico para presentar su música a Su Santidad el Papa . La banda lleva más de 30 años descubriendo la rumba catalana a medio mundo y se ha convertido en los grandes defensores y renovadores de un género que todavía busca ser considerado Patrimonio Inmaterial de la Unesco.

El grupo estará interpretando versiones rumberas de 'Boig per tu' o 'Qualsevol nit pot sortir el sol' escogidas por el propio Vaticano. Después de esta primera pieza, llegará el turno a dos de sus versiones más populares, incluyendo un clásico de Jaume Sisa y una balada del grupo Sau.

La banda estará tocando en el Estadio Olímpico, en la montaña de Montjuïc, y habrá de estar cinco horas antes de la actuación por las estrictas medidas de seguridad que habrá ese día en la zona. La banda no sabe si podrá ver al Papa, pero sí que tienen preparado un obsequio para Su Santidad, una bandera gitana, así como una serie de discos clásicos de rumba catalana y un dossier explicando la candidatura del género a ser nombrado Patrimonio Inmaterial de la Unesco.

El honor de tocar delante del Papa es un nuevo pico en la carrera de una banda que nació con humildad en las calles de Gracia y que poco a poco se ha situado como referente visible de un estilo inconfundible, la rumba catalana





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sabor De Gracia Rumba Catalana Papa Estadio Olímpico Montjuïc

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Críticas de víctimas de abusos a la visita del Papa León XIV a MontserratMiguel Hurtado, portavoz de la asociación de víctimas Reparación Integral Ya, critica al papa León XIV por su incoherencia y por no reunirse con víctimas activistas durante su visita a Montserrat, epicentro de abusos clericales en Cataluña. Hurtado organiza una protesta llamada "Silla vacía" en Madrid y denuncia la falta de reparación y justicia. Durante una reunión privada del Papa se escucharon gritos de protesta dirigidos al cardenal arzobispo de Madrid.

Read more »

Cambio en el sabor y olor del agua de grifo en MadridEl Canal de Isabel II ha explicado que el cambio en el sabor y olor del agua de grifo en Madrid se debe a trabajos de mantenimiento en sus sistemas de filtración.

Read more »

El papa León XIV visita Barcelona entre actos litúrgicos en la Catedral, el Estadio Olímpico y la Sagrada FamiliaEl papa León XIV aterrizó en el aeropuerto de El Prat y desarrolla una agenda de tres días en Barcelona que incluye vigilias de oración, una misa en la Sagrada Familia por el centenario de Gaudí y un encuentro en la cárcel de Brians, con fuertes medidas de seguridad y restricciones de tráfico.

Read more »

Cómo hacer en casa la receta griega más famosa: fácil y llena de saborBerenjena, carne picada de cordero y bechamel son sus ingredientes principales, y se elabora, además de en Grecia, en otros países de los Balcanes y Oriente Medio.

Read more »