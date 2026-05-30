¿Sabes la diferencia entre caloría y kilocaloría?

La diferencia entre caloría y kilocaloría es importante para entender la cantidad de energía que se obtiene de los alimentos. La kilocaloría es la unidad de medida estándar en nutrición y es equivalente a 1000 calorías.

La diferencia entre caloría y kilo caloría es importante para entender la cantidad de energía que se obtiene de los alimentos. La kilo caloría es la unidad de medida estándar en nutrición y es equivalente a 1000 caloría s.

El kilojulio es otra unidad de medida de energía similar a la kilocaloría, pero basada en el Sistema Internacional de Unidades. Aunque la kilocaloría es la unidad más utilizada en nutrición, en algunos países de Europa se utiliza el kilojulio como unidad de medida para la información nutricional de los alimentos.

Es importante tener en cuenta que la reducción de la ingesta calórica es importante para perder peso, pero también es importante escoger alimentos de alta calidad nutricional y hacer ejercicio y actividad física para generar un déficit calórico sin reducir el aporte calórico a niveles muy bajos





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