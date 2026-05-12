Sabadell mantiene su rango lateral entre tres coma cuatro y tres coma cinco euros con soportes críticos cerca de dos coma ocho cinco

Análisis técnico del comportamiento del título de Banco Sabadell en 2024, con énfasis en la zona de resistencia de tres coma cincuenta euros y los soportes entre dos coma ocho cinco y dos coma noventa euros, y las implicaciones de posibles rupturas.

Desde el inicio del ejercicio 2024 los valores de Banco Sabadell han experimentado una serie de paradas reiteradas en una zona de resistencia que se sitúa entre los tres coma cuarenta y cero y los tres coma cuarenta y ocho euros.

Los picos observados en los meses de enero, febrero y la semana pasada coincidieron de forma aproximada con los máximos históricos ajustados por dividendos y ampliaciones, que se remontan a febrero de dos mil siete cuando el precio alcanzaba los tres coma cuarenta y dos euros. Este hecho ha convertido al nivel de los tres coma cincuenta euros en una barrera psicológica y técnica que los analistas describen como una resistencia formidable que, hasta la fecha, no ha sido superada de forma sostenida.

En el extremo contrario, los soportes más relevantes se encuentran en torno a los dos coma ochenta y cinco y los dos coma noventa euros, zona que ha funcionado como base del rango lateral durante los últimos períodos. La clave para valorar la estabilidad del título radica en observar si los mínimos de octubre de dos mil veinticinco, situados cerca de los dos coma ochenta y cinco euros, logran mantenerse sin romperse.

Mientras esos niveles se mantengan firmes, se podrá afirmar que el comportamiento del valor seguirá bajo control y no se activarán escenarios de deterioro significativo. Por otro lado, una caída por debajo de los dos coma ochenta cinco euros con fuerza, especialmente cuando las velas semanales muestren patrones bajistas, podría desencadenar una corrección más profunda y generaría preocupación entre los inversores.

En cuanto a la perspectiva alcista, un rompimiento sostenido por encima de los tres coma cincuenta euros en marco semanal abriría la puerta a una fase de subida libre, lo que implicaría un cambio estructural en la tendencia del título. En tal caso, el precio podría iniciar un movimiento ascendente sin los límites que han impuesto hasta ahora los rangos laterales, favoreciendo a los operadores que busquen posicionarse en la parte larga del mercado.

Mientras tanto, la cotización continúa fluctuando dentro del rango indicado, lo que sugiere que los participantes del mercado están a la espera de una señal clara que confirme la dirección definitiva, ya sea al alza o a la baja. La vigilancia de los niveles críticos de resistencia y soporte seguirá siendo esencial para cualquier estrategia de inversión en el papel de Sabadell





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