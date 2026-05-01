Sabadell culmina la venta de TSB a Santander por 3.300 millones de euros y anuncia dividendo extraordinario

Banco Sabadell ha completado la venta de su filial británica TSB a Santander por un importe de 3.300 millones de euros, tras recibir la aprobación de los organismos reguladores. La operación permitirá a Sabadell distribuir un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción entre sus accionistas.

La culminación de la transacción entre Banco Sabadell y Santander respecto a la filial británica TSB ha sido confirmada este viernes, tras la obtención de todas las autorizaciones regulatorias necesarias.

Anunciada inicialmente a principios de julio, esta operación representa un hito significativo para ambas entidades financieras y redefine su posición estratégica en el mercado. Sabadell recibirá un total de 2.863 millones de libras esterlinas, equivalentes a aproximadamente 3.300 millones de euros, aunque Santander desembolsará 2.650 millones de libras (unos 3.050 millones de euros) como precio de compra, lo que equivale a 1,5 veces el valor contable de TSB.

Adicionalmente, se suma el valor neto generado por TSB hasta el cierre de la operación, que asciende a 213 millones de libras (unos 242 millones de euros), incrementando aún más el beneficio para Sabadell. Esta operación no solo implica una importante inyección de capital para Sabadell, estimada en más de 400 puntos básicos, sino que también genera una plusvalía superior a los 300 millones de euros.

Esta plusvalía permitirá a Sabadell distribuir un dividendo extraordinario en efectivo de 50 céntimos de euro por acción entre sus accionistas el próximo 29 de mayo, una decisión que refleja la solidez financiera y la capacidad de generar valor para sus inversores. El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha enfatizado que esta operación es altamente beneficiosa para todas las partes involucradas, destacando su oportunidad estratégica y su impacto positivo en la capacidad del banco para recompensar a sus accionistas.

González-Bueno subrayó que la venta de TSB permite a Sabadell concentrar sus recursos y esfuerzos en el mercado español, optimizando su estrategia y fortaleciendo su posición competitiva. Por su parte, Marc Armengol, hasta ahora consejero delegado de TSB y futuro sucesor de González-Bueno al frente de Sabadell, ha resaltado el éxito de TSB en el Reino Unido, atribuyéndolo al arduo trabajo y la dedicación de todo el equipo en los últimos años.

La adquisición de TSB por parte de Santander se alinea con la estrategia del grupo de fortalecer su presencia en el mercado británico, tal como lo expresó la presidenta de Santander, Ana Botín, quien la describió como una oportunidad financiera atractiva. La integración de TSB en Santander UK consolida la posición de Santander en el Reino Unido, convirtiéndolo en el tercer banco del país en términos de saldos de cuentas corrientes de clientes particulares y el cuarto en cuanto a hipotecas.

La entidad combinada atenderá a cerca de 28 millones de clientes, tanto particulares como empresas, en todo el país, ampliando significativamente su base de clientes y su alcance geográfico. Santander anticipa que esta operación generará un retorno sobre el capital invertido superior al 20%, impulsado en parte por las sinergias de costes estimadas en al menos 400 millones de libras esterlinas, lo que representa el 13% de la base de costes de la entidad resultante.

Para lograr estas sinergias, Santander prevé incurrir en costes de restructuración antes de impuestos de 520 millones de libras esterlinas en los años 2026 y 2027. La decisión del consejo de administración de Sabadell de aceptar la oferta de Santander se produjo tras una competencia con Barclays, otro banco interesado en adquirir TSB, en un contexto marcado por la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Sabadell, lo que requirió la convocatoria de una junta de accionistas en agosto para aprobar la operación.

La aprobación de la venta de TSB y la consiguiente generación de valor permitieron a Sabadell proponer el pago del dividendo extraordinario de 50 céntimos de euro por acción, equivalente a aproximadamente 2.500 millones de euros, una muestra del compromiso del banco con sus accionistas y su capacidad para generar retornos atractivos. Esta transacción marca un nuevo capítulo en la historia de Sabadell y Santander, consolidando sus posiciones en el mercado financiero y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo





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