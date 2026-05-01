Sabadell completa la venta de TSB a Santander por 3.319 millones de euros

Banco Sabadell ha finalizado la venta de su filial británica TSB a Banco Santander por 2.863 millones de libras (3.319 millones de euros), tras recibir la aprobación de los reguladores. La operación incluye un megadividendo de 2.500 millones de euros para los accionistas de Sabadell.

Banco Sabadell ha completado la venta de su filial británica TSB a Banco Santander por un valor total de 2.863 millones de libras esterlinas, equivalentes a 3.319 millones de euros.

La transacción se ha materializado tras la obtención de todas las autorizaciones necesarias por parte de los organismos supervisores y reguladores pertinentes. El precio final de la venta se ha fijado en 2.650 millones de libras (3.072 millones de euros), la cifra inicialmente acordada, a la que se suman 213 millones de libras (247 millones de euros) correspondientes al valor neto tangible generado desde el anuncio inicial de la operación.

Esta venta representa un hito significativo para el sector financiero británico y consolida a TSB como una entidad exitosa en el Reino Unido, gracias al esfuerzo y dedicación de su equipo en los últimos años, según declaraciones de Marc Armengol, hasta ahora consejero delegado de TSB y futuro consejero delegado de Banco Sabadell. La operación se produce en un contexto global marcado por la incertidumbre económica, como ha advertido el presidente de Santander, quien anticipa un menor crecimiento debido a la guerra, aunque confía en la capacidad de Santander para resistir mejor gracias a su diversificación geográfica.

Paralelamente, Santander avanza en otras operaciones estratégicas, como la adquisición de Webster en Estados Unidos, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre del año. La conclusión exitosa de la venta de TSB permite a Banco Sabadell proceder a la distribución de un importante dividendo extraordinario entre sus accionistas, una promesa realizada en su momento. Este megadividendo, que asciende a 2.500 millones de euros, se abonará el próximo 29 de mayo, a razón de 50 céntimos por acción.

La venta de TSB fue una pieza clave en la estrategia de defensa de Sabadell frente a la oferta pública de adquisición hostil (OPA) lanzada por BBVA el año pasado, la cual finalmente fracasó al obtener únicamente un apoyo del 25,3% entre los accionistas del banco catalán. El impacto financiero de esta operación para Banco Sabadell es considerable.

Además del dividendo extraordinario, la retribución total a los accionistas, incluyendo dividendos ordinarios y programas de recompra y amortización de acciones, alcanzará los 6.450 millones de euros durante el periodo 2025-2027. La venta genera una plusvalía de 400 puntos básicos de capital para Sabadell, aunque esta se reducirá tras el pago del dividendo. A nivel contable, la plusvalía se estima en 300 millones de euros. Banco Sabadell adquirió TSB en 2015 por 1.700 millones de libras.

Desde entonces, la entidad británica ha experimentado un crecimiento significativo, aumentando su cartera de crédito de 26.400 millones de libras a 36.300 millones de libras al cierre de 2025, mejorando su ratio de eficiencia del 80% al 66% y elevando su rentabilidad (ROTE) del 5,3% al 12,6%. Sabadell ha recibido más de 600 millones de euros en dividendos de TSB durante la última década.

En la transacción, también se han transferido a Santander UK instrumentos de capital y valores no vencidos emitidos por TSB y suscritos por Banco Sabadell, por un valor de 1.217 millones de libras (1.411 millones de euros). Como parte del acuerdo, Banco Sabadell se compromete a no competir en el mercado británico durante los próximos 24 meses, aunque mantendrá su sucursal en el Reino Unido para apoyar a las empresas en sus operaciones internacionales y podrá seguir operando en el mercado a través de su división de banca corporativa (CIB)





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