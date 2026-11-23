S&P Global Ratings eleva las expectativas de crecimiento para la zona euro y mantiene una proyección de inflación del 3% para 2025. El artículo detalla las nuevas tasas de interés y el impacto en el mercado energético.

La firma de análisis S&P Global Ratings ha actualizado significativamente sus proyecciones económicas para la zona euro, elevando sus expectativas de crecimiento hasta niveles cercanos o superiores a los que se anticipaban antes del inicio del conflicto geopolítico en febrero. Este ajuste al alza en las previsiones macroeconómicas coincide con un optimismo renovado en los mercados financieros, impulsado por la mejora en la actividad privada regional y la normalización parcial de los suministros energéticos globales.

Actividad Privada y Dinámica del Índice PMI

La actividad privada en la región habría crecido durante el mes en curso al mismo ritmo registrado en octubre, de acuerdo con el índice de gestores de compras (PMI) publicado por S&P Global Ratings. Este dinamismo económico ha sido impulsado principalmente por la fortaleza del sector en Alemania, el motor industrial de la unión monetaria. Sin embargo, el panorama no es completamente uniforme, ya que Francia ya se asoma a una situación de recesión técnica, lo que crea una divergencia significativa dentro de los países miembros de la eurozona. A pesar de esta fractura interna, el agregado regional muestra resiliencia en la generación de actividad comercial.

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Perspectivas de Inflación y Precios Alimentarios

En un contexto donde la presión inflacionaria sigue siendo evidente debido a los shocks externos, S&P Global ha advertido que el aumento de los precios de los alimentos, que la firma había previsto previamente, comienza a materializarse actualmente. Esta presión se atribuye a un clima excepcionalmente cálido y seco durante el verano europeo, el cual ha afectado negativamente a las cosechas. Aunque la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, se mantuvo estable en octubre en el 2.5 por ciento, la inflación general sigue bajo vigilancia estrecha. La firma estima que la inflación se mantendría en el entorno del 3 por ciento durante el próximo año y que no se moderaría hacia el objetivo del 2 por ciento hasta el año 2028.

Estrategia del Banco Central Europeo y Tipos de Interés

Ante este escenario inflacionario persistente, S&P Global contempla que el Banco Central Europeo (BCE) eleve su tipo de interés de referencia hasta el 2.75 por ciento en diciembre. La firma prevé un endurecimiento monetario adicional limitado por parte de esta entidad así como por el Banco de Japón de cara al año que viene. Esta postura monetaria restrictiva busca contener las presiones de precios derivadas de la guerra y la crisis energética, aunque las expectativas sugieren que el ciclo de subidas está llegando a su fase final con medidas graduales.

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Incertidumbre en la Reserva Federal de EE.UU.

La dinámica monetaria transatlántica presenta riesgos adicionales debido a las posiciones adoptadas por la Reserva Federal de Estados Unidos. Antes de la publicación del índice de precios al consumidor de EE.UU. en octubre, Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, declaró que, en caso de registrarse otro fuerte aumento de la inflación subyacente, debería considerarse una subida de 50 puntos básicos en la reunión de diciembre. S&P Global señala que tal movimiento por parte de la Reserva Federal modificaría el equilibrio de riesgos de su escenario base, que contempla actualmente una única subida de tipos de interés de 25 puntos básicos en diciembre, seguida de una pausa prolongada durante la mayor parte de 2027.

Impacto en los Mercados Energéticos y Petróleo

Los precios del crudo han experimentado una caída notable después de que los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos reavivasen las esperanzas de una resolución del conflicto y de que la producción y los flujos a través del estrecho de Ormuz se normalicen pronto. Dado que el Brent se situó en promedio en los 96 dólares en la primera quincena del mes, tras tocar un máximo superior a 116 dólares a finales de octubre, S&P Global prevé que este descenso influya en la inflación energética los próximos meses a medida que disminuyan las interrupciones en el suministro. En su escenario base, S&P Global Energy incluye un precio del Brent de 110 dólares por barril en diciembre de 2026, que caerá a 83 dólares por barril y 70 dólares por barril a finales de 2027 y 2028, respectivamente. Esta evolución de los precios energéticos es un factor clave para determinar la trayectoria final de la inflación global.