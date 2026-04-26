Sánchez y Montero impulsan la movilización socialista en Córdoba ante el 17M

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arropado a la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, en un mitin en Córdoba para reforzar la campaña de cara a las elecciones andaluzas. Ambos líderes han confrontado su agenda social con la de PP y Vox, defendiendo los servicios públicos y criticando la 'prioridad nacional' planteada por la derecha.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE , Pedro Sánchez , respaldó este domingo en Córdoba a la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero , en un evento destinado a movilizar el electorado progresista de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Esta fue la segunda aparición de Sánchez en la precampaña andaluza, tras su visita a Gibraleón (Huelva) la semana anterior. En su discurso, Sánchez defendió el proyecto del PSOE como una 'España justa' que no deja a nadie atrás, enfatizando la protección de los servicios públicos, la paz y la igualdad.

Contrastó estas prioridades con los acuerdos del PP con Vox, advirtiendo que la noción de 'prioridad nacional' representa, en su opinión, una modificación del espíritu constitucional y una división de la ciudadanía en función de los derechos. El mitin cordobés sirvió como plataforma para la estrategia socialista: confrontar su agenda social con la de PP y Vox, y presentar a Montero como la alternativa para implementar en Andalucía las políticas del Gobierno central.

El debate sobre la 'prioridad nacional', incluida en pactos autonómicos entre populares y Vox en Extremadura y Aragón, se ha convertido en un punto central de la contienda política, y el Gobierno lo considera un punto débil para la derecha. Sánchez aprovechó para destacar la gestión económica y social del Gobierno, mencionando el aumento del salario mínimo, la creación de empleo y el fortalecimiento del Estado del bienestar.

Insistió en que las administraciones deben tratar a los ciudadanos como pacientes, no como clientes, en la sanidad pública, cuestionando los problemas en los servicios públicos de las comunidades gobernadas por la derecha a pesar del aumento de recursos. Montero, por su parte, hizo un llamamiento directo a la movilización, describiendo al PSOE como un 'partido valiente' comprometido con el interés general y el bien común.

Pidió a los andaluces que no se resignen y que participen activamente en las elecciones. Frente al conformismo, reivindicó la esperanza como motor de cambio, presentando al PSOE como la herramienta para defender a la mayoría social. Agradeció a Sánchez su apoyo y lo elogió como un líder que gobierna pensando en el interés general, no en los poderes económicos.

Destacó su liderazgo internacional, señalando que España se ha posicionado 'en el lado correcto de la historia' en conflictos recientes, apostando por la paz y defendiendo los derechos humanos, incluyendo la regularización de migrantes. El discurso de Montero se centró en Andalucía y la defensa de los servicios públicos, acusando al Gobierno andaluz de Juanma Moreno de crear una comunidad 'a dos velocidades', donde los que tienen recursos pueden acceder a la sanidad y educación privadas, mientras que la mayoría depende de servicios públicos deteriorados.

Defendió lo público como garantía de igualdad de oportunidades y como una identidad del modelo andaluz. Montero prometió atención primaria en 48 horas, una propuesta central en su plan sanitario, que busca reducir las listas de espera y fortalecer la atención primaria, presentando el 17M como un plebiscito sobre la sanidad pública. Criticó la gestión del PP en hospitales, quirófanos y aulas, acusándolos de buscar la continuidad del deterioro de los servicios básicos





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