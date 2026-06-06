Sánchez y Marlaska señalan a la directora de la Guardia Civil para protegerse del caso de las cloacas del PSOE

El Gobierno intenta desviar la atención hacia Mercedes González tras confirmarse las reuniones con la 'fontanera' Leire Díez, mientras la investigación judicial se intensifica.

En un contexto de creciente presión judicial y política , el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska , han adoptado una estrategia defensiva que apunta directamente a la directora de la Guardia Civil , Mercedes González, para intentar protegerse del escándalo conocido como las cloacas del PSOE.

Esta trama, que involucra presuntas actividades ilegales dentro del partido socialista, ha cobrado nueva relevancia tras confirmarse que González mantuvo reuniones con Leire Díez, alias la fontanera, una figura clave en la investigación sobre el caso Koldo. La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), logró geolocalizar a Díez en la Dirección General del instituto armado durante varios encuentros, lo que contradice las declaraciones iniciales de Marlaska, quien había negado dichas reuniones.

Ahora, tanto Sánchez como Marlaska intentan desviar el foco de atención hacia González, una persona de extrema confianza del presidente, designada directamente por él para liderar la Benemérita. La estrategia gubernamental se ha vuelto evidente en las últimas comparecencias públicas. Sánchez, durante su participación en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales en Tivat (Montenegro), se dirigió sin prisa a la prensa para responder a todas las preguntas, en una intervención más extensa de lo habitual.

Aludió directamente a la investigación, afirmando que nunca conoció ni le informaron sobre las andanzas de Leire Díez, y que de haberlo sabido, nunca lo habría tolerado. Por su parte, Marlaska, en una comparecencia anterior, expresó su confianza en González, pero con matices que dejan abierta la posibilidad de un cambio de postura si surgen nuevas pruebas.

Las palabras del ministro fueron cuidadosamente moduladas: mientras reiteró su apoyo a la directora, también señaló que si hubiera existido algún indicio de conversaciones o reuniones relacionadas con la trama y no se le hubiera trasladado, eso conllevaría otra respuesta. Esta ambigüedad busca tanto proteger al Gobierno como preparar el terreno para un eventual sacrificio de González si la investigación avanza.

El informe de la UCO incluye varias alusiones a un individuo identificado como el one, que los investigadores interpretan como una posible referencia a Sánchez. Aunque no hay pruebas concluyentes, la mención añade presión al Ejecutivo. En este escenario, la figura de Mercedes González se convierte en un cortafuegos: si las pesquisas confirman que ella actuó sin conocimiento de sus superiores, Sánchez y Marlaska podrían eludir responsabilidades.

Sin embargo, la situación es delicada, ya que cesar a González ahora sería interpretado como un reconocimiento de su implicación. Por ello, el Gobierno mantiene una aparente confianza, pero con reservas que aumentan la incertidumbre sobre su futuro. Mientras tanto, la oposición y algunos socios de coalición, como Podemos, han sembrado dudas sobre la continuidad de la legislatura, lo que obliga a Sánchez a resistir y evitar que el escándalo desestabilice aún más su gestión.

La orden desde Moncloa es clara: encapsular el caso y evitar que escale, insistiendo en que España atraviesa uno de los mejores momentos democráticos de los últimos cuarenta años, pero la realidad judicial amenaza con empañar ese relato





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