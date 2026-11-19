Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizarán un debate crucial antes del 29N. El líder del PP busca afianzar ventaja, mientras el presidente alerta contra Vox.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentarán en un debate televisivo fundamental para la recta final de la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre. Este encuentro directo marca un punto de inflexión en el proceso democrático español, ocurriendo tres años después de su último duelo público en 2023. Ambos líderes políticos llegan a esta cita con estrategias diametralmente opuestas que definirán el tono de los próximos días. El presidente del Gobierno busca alertar a la ciudadanía sobre las consecuencias de una alternativa gobernada por el Partido Popular y Vox. Por su parte, el líder popular intenta consolidar la ventaja estadística que le atribuyen las encuestas actuales.

Estrategias opuestas en el debate electoral

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, llega al plenario con la intención clara de afianzar la ventaja numérica que le otorgan las últimas sondeos. Su equipo considera que este momento es idóneo para presentar al PP como una alternativa de gobierno competente y solvente. En contraste, Pedro Sánchez necesita un resultado positivo que reactiva a un electorado progresista que ha mostrado señales de cansancio durante esta legislatura. El objetivo del presidente es sembrar dudas sobre la viabilidad de una alianza que el PP necesitaría pactar con Vox para acceder a la Moncloa. Esta dinámica convierte el debate en una prueba de fuerza donde ningún tropiezo puede ser ignorado por las campañas.

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Historial y percepciones del duelo televisivo

En el entorno del Partido Popular recuerdan la "pésima imagen" que el jefe del Ejecutivo transmitió durante el encuentro televisivo de hace tres años y medio. Aquel debate colocó a Pedro Sánchez a la defensiva, lo que llevó a la mayoría de los análisis posteriores a dar por vencedor a Alberto Núñez Feijóo o, como mínimo, a salir reforzado de la confrontación. Por ello, el equipo de Sánchez afronta este nuevo cara a cara con la necesidad urgente de revertir esa percepción negativa acumulada. Moncloa sostiene que esta vez se encontrarán con un presidente distinto, menos en alerta, ante un PP que ha consolidado una estrategia de confrontación directa durante estos años. Fuentes cercanas al presidente anticipan que no serán sorprendidos por las tácticas de su rival.

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Ataques personales y casos de corrupción como eje

A diferencia de 2023, Alberto Núñez Feijóo dispone ahora de un amplio repertorio de flancos por los que cuestionar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Entre los asuntos que el candidato popular utilizará para atacar al presidente figuran casos como los de José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Begoña Gómez y David Sánchez. Además, feijóo cuestionará la aprobación de la ley de amnistía, un tema que el propio Sánchez descartó antes de las últimas elecciones generales. Las tragedias ferroviarias ocurridas en el último año y la crisis de Ceuta también forman parte del arsenal argumentativo del líder popular. El entorno de Sánchez asume que Feijóo utilizará buena parte de estos temas, aunque el objetivo central será intentar dar la vuelta a la estrategia de ataques personales.

Impacto en la campaña y movilización electoral

A pocos días de las elecciones, ambos partidos consideran que este debate puede convertirse en uno de los momentos de mayor impacto mediático y político de toda la campaña. Feijóo aspira a utilizar esta plataforma para presentarse como una alternativa de gobierno seria y responsable, contrastando con la imagen de crisis del actual ejecutivo. Sánchez, por el contrario, necesita un resultado positivo que reactive a un electorado progresista cuya movilización ha sido un punto débil reciente. Esta encuesta y opinión no son científicas, pero reflejan el peso estratégico que ambos lados atribuyen a este único duelo televisivo programado. El encuentro supondrá un paréntesis obligatorio en una campaña que el PSOE ha bautizado anteriormente como "la campaña del amor", obligando a ambos a entrar en terreno de ataque directo.