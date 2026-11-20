Tras el cara a cara televisado, el PSOE y el PP reivindican la victoria de sus candidatos y se centran en los votantes indecisos antes de las elecciones del 29 de noviembre.

La campaña electoral llega a su ecuador marcada por la resaca del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y por su efecto sobre los votantes indecisos. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, reivindicaron la victoria de sus respectivos candidatos en el duelo televisado.

Ambos líderes piden a los suyos que sigan peleando cada voto. Los socialistas hablan de una remontada épica, mientras los populares consideran cada vez más cercano el cambio que proponen para el país.

Also read Juan del Val critica la transformación del PSOE en proyecto personal de Pedro Sánchez

Victoria reclamada y estrategia frente a los indecisos

Tanto el PSOE como el PP defendieron tras el debate que su candidato salió reforzado del encuentro, que ambas formaciones consideraban decisivo para convencer a los cientos de miles de votantes indecisos. Esa bolsa de electores fue el foco principal de la estrategia socialista.

Según el relato del PSOE, Pedro Sánchez se alejó del enfrentamiento directo para dirigirse a los votantes confusos y confía en movilizar a una buena parte de ellos. Torró aseguró que la actitud del jefe del Ejecutivo provocará una movilización histórica el próximo 29 de noviembre.

Advertisement

En el PP, en cambio, el tono fue más prudente pese a la satisfacción por el resultado del cara a cara. Sémper trató de contener la euforia de su partido y pidió a quienes aún no han decidido su papeleta que se sumen al proyecto de cambio, con el objetivo de ampliar la mayoría que les otorgan las encuestas.

Posiciones enfrentadas sobre la gestión del Gobierno

Rebeca Torró defendió que Pedro Sánchez exhibió rigor, experiencia y buena política frente a los bulos y el barro del líder popular. Según la socialista, el debate enfrentó dos modelos: el que defiende el PSOE, basado en avances, consolidación de derechos y defensa de los servicios públicos, y el que representa el PP, al que acusa de involución, recortes y motosierra.

Borja Sémper, por su parte, sostuvo que el debate confirmó el desgaste del jefe del Ejecutivo y una ausencia de proyecto para el futuro del país. El portavoz popular mostró especialmente su satisfacción con el desempeño de Alberto Núñez Feijóo, al que atribuyó una defensa de la decencia y de la gestión.

Durante el encuentro, Pedro Sánchez advirtió de que un gobierno de coalición del PP con Vox traería consecuencias negativas sobre los servicios públicos y las libertades. También enumeró algunos logros de su mandato y prometió continuar con la consolidación de los derechos y las libertades.

Alberto Núñez Feijóo, según el relato del PP, reprochó al jefe del Ejecutivo los escándalos por corrupción que han afectado a su partido y a su entorno, así como su mala gestión durante los últimos años. Además, sacó a relucir las tragedias ferroviarias, la crisis de Ceuta, las relaciones con Marruecos, la inmigración irregular, el incremento de impuestos y el incumplimiento de promesas de construcción de viviendas.

Advertisement

Fuentes socialistas sostienen que Pedro Sánchez no quiso boxear con Alberto Núñez Feijóo. Según esas fuentes, su estrategia consistía en exhibir un perfil presidencialista basado en la gestión, el bagaje y el conocimiento. Durante el debate, Sánchez se defendió de las acusaciones sobre corrupción remitiéndose a decisiones tomadas por los gobiernos de Mariano Rajoy y José María Aznar, mientras Feijóo le pedía que se ciñera al presente y a la legislatura más reciente.

Reacción de Sánchez en Ferraz y próximos pasos

Pedro Sánchez cambió de tono al llegar a la sede socialista de Ferraz, donde afirmó que le gustaba estar rodeado de gente educada. Ante sus seguidores, pidió perseverar en los avances y votar con el alma, según recoge la crónica.

En su intervención en la sede del PSOE, Sánchez reivindicó su modelo de avance y de conquistas sociales frente a lo que describió como reproches sin ninguna propuesta o, incluso, involución. El aspirante a revalidar la presidencia apenas exhibió nuevas medidas de su programa y prefirió defender los resultados de su gestión.

El próximo gran hito que marcan ambos partidos es la cita electoral del 29 de noviembre, fecha que el PSOE vincula a la movilización que espera de los votantes indecisos. Hasta entonces, socialistas y populares mantendrán su discurso centrado en ganar a los electores que aún no tienen decidido su voto.