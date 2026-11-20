Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo inician la semana decisiva de campaña tras su debate. El presidente llama a la movilización para el 29N y el líder del PP destaca su victoria retórica en Tenerife.

Tras el intensísimo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ambos líderes han reanudado su campaña electoral con estrategias diferenciadas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se presentó en Santiago de Compostela para defender su actuación en el debate. Por su parte, el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo un mitin en Tenerife, mostrándose eufórico por el resultado del debate pero pidiendo cautela.

Sánchez defiende su estrategia y pide movilización para el 29N

Pedro Sánchez ha iniciado su intervención en Santiago de Compostela haciendo un guiño cultural a la cantante Aitana y su pareja, YoSoyPlex, para conectar con el público joven. El presidente ha asegurado que "quien usa bulos se acaba retratando", criticando la táctica de su rival durante el debate televisivo. Ha defendido que la gran ventaja de dejar hablar a quien no ofrece más que insultos es que acaba demostrando su falta de propuestas sólidas.

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El líder socialista ha hecho un llamado directo a la ciudadanía para acudir a las urnas el 29 de noviembre. Sánchez ha instado a lograr un 75% de participación electoral para poder alcanzar los 176 escaños necesarios en el Congreso. Con esta mayoría absoluta, el presidente del Gobierno ha anunciado que estaría en condiciones de impulsar medidas progresistas para el país y evitar lo que él denomina la "involución" que representarían los proyectos de Feijóo y Santiago Abascal.

El presidente del Gobierno también ha incidido en la necesidad de una política sana y una buena educación como pilares fundamentales de su gestión. Ha criticado duramente lo que considera la mala educación política de sus oponentes, específicamente al llamar "mafia" o "disparate" a derechos constitucionales como la huelga. Para Sánchez, estos ataques carecen de fundamento y solo sirven para distraer a la opinión pública de los debates reales sobre el bienestar social.

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Feijóo celebra haber acorralado a Sánchez en Tenerife

Alberto Núñez Feijóo ha cambiado el tono de la campaña en su mitin en Tenerife, moviéndose entre la euforia y la prudencia. El líder del PP ha presumido de haber acorralado a Pedro Sánchez durante el debate, afirmando que lo han dejado sin salida. Ha declarado que ayer pusieron a Sánchez ante el espejo de su supuesta corrupción y su mala gestión, ofreciendo una alternativa de España mejor.

A pesar de su satisfacción, Feijóo ha pedido moderación a su base electoral para no repetir los errores de la campaña de 2023. El candidato popular ha remarcado que "hemos ganado un debate, pero aún no hemos ganado las elecciones". Ha insistido en la necesidad de trabajar día a día, barrio a barrio y voto a voto para cerrar la brecha electoral que consideran necesaria para cambiar el rumbo del país.

El candidato del Partido Popular ha criticado la ausencia de Sánchez en los funerales de Urda y Adamuz, usando este hecho para cuestionar la empatía del presidente. Feijóo ha afirmado que "España no está condenada a la degradación del sanchismo". Además, ha destacado la firmeza de su proyecto de cambio frente a lo que describe como la desgana y los silencios de la gestión actual del ejecutivo socialista.

Estrategia digital y compromisos frente a la migración

El Partido Popular ha aprovechado la narrativa de su victoria en el debate para reforzar su imagen en las redes sociales. Han publicado una fotografía en su cuenta de X que muestra a Feijóo paseando a su perro, con una atmósfera otoñal y una camisa vaquera, asociando al candidato con valores tradicionales y cercanía. Esta imagen ha sido compartida como un símbolo de la confianza y la tranquilidad que ofrece su candidatura.

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En el ámbito de las políticas públicas, Feijóo ha reiterado su compromiso con medidas estrictas contra la migración irregular si llega al gobierno. Ha prometido que España no será el país con el mayor efecto llamada de la Unión Europea, una directriz clave de su plataforma electoral. El líder popular ha argumentado que controlar las fronteras es esencial para la sostenibilidad del estado del bienestar y la seguridad pública.

Mientras tanto, Pedro Sánchez ha mantenido una estrategia centrada en la defensa de sus logros y en la movilización de su base social. El presidente ha continuado su gira por Santiago de Compostela para consolidar el apoyo del voto progresista. La semana que viene, Aitana y YoSoyPlex emitirán un mensaje de apoyo a la campaña del PSOE, utilizando el lenguaje de las redes para atraer a los votantes más jóvenes que son cruciales para alcanzar el objetivo del 75% de participación.