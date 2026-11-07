Sánchez y Feijóo reactivan precampaña en España tras el accidente de Urda

Los principales candidatos españoles retoman sus giras electorales menos de un mes antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, tras el luto por el siniestro ferroviario.

La precampaña electoral para las elecciones generales en España ha retomado su dinamismo oficial tras una pausa obligada por el luto nacional derivado del accidente ferroviario en la línea de alta velocidad de Urda. Menos de un mes antes de la cita con las urnas prevista para el 29 de noviembre, los principales aspirantes a la presidencia del Gobierno han recuperado sus agendas de campaña para recorrer el territorio nacional. Este reinicio de la actividad política se produce en un contexto marcado por la tensión entre la necesaria movilidad electoral y la tragedia ocurrida, además de por el inicio de investigaciones judiciales que podrían alterar el panorama político.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, fue de los primeros en volver a la acción política, interviniendo en un acto en la ciudad de Valencia. Esta visita coincidió con la presencia en la misma ciudad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien participó en un acto del Partido Popular (PP) a las 12:30 horas en el Mercado de Colón. La estrategia del PP valenciano, encabezado por María José Catalá y Juanfran Pérez Llorca, se centra en un lema de confrontación directa, promocionando el mensaje de que Valencia está preparada para derrotar al sanchismo, en una clara señal de la intensificación del enfrentamiento bipartidista.

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Investigación de la Fiscalía Europea por fondos

Un factor externo de gran peso que acompaña este reinicio de la precampaña es la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Europea y de la Unidad Central Operativa (UCO). Estas autoridades han iniciado diligencias ante las sospechas de un posible fraude de fondos europeos destinados específicamente a la renovación y la mejora de la seguridad en la línea de tren Madrid-Sevilla. Esta investigación judicial añade una capa de complejidad técnica y política al debate público, centrándose en la gestión de las infraestructuras ferroviarias y la posible malversación de recursos comunitarios.

La crítica hacia la gestión de Adif, el organismo encargado de las infraestructuras ferroviarias, se ha vuelto central en las declaraciones de diversos actores políticos. Gabriel Rufián, al presentar su libro en Madrid, utilizó la oportunidad para señalar que Adif es una empresa pública pero saturada de subcontratas que canalizan grandes cantidades de fondos hacia compañías que, según su crítica, precarizan el mantenimiento. Por su parte, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y portavoz de la campaña de Frente Amplio, declaró en 'La 1 de TVE' que se debe investigar todo lo relacionado con el accidente, citando también el tránsito del exministro José Luis Ábalos por la cartera de Transportes y las detenciones en el caso 'Koldo'.

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Respuestas políticas a la tragedia de Urda

La respuesta inmediata de la clase política ante la tragedia de Urda ha sido un elemento definitorio de sus primeros pasos en la reactivación de la campaña. Pedro Sánchez defendió públicamente la transparencia del gobierno y la asunción de responsabilidad política, que culminó con la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, Óscar Puente. Sánchez afirmó que el gobierno acompañó a las víctimas y a sus familiares, destacando la dimisión de Puente como un acto de dignidad que, según sus palabras, los partidos de la oposición nunca habrían ejercido ante ninguna crisis.

Las críticas entre los bloques políticos se han intensificado rápidamente. Isabel Díaz Ayuso y los sectores del PP han criticado tanto la ausencia inicial de la dimisión de Puente como su posterior renuncia, argumentando que la oposición no ha demostrado ese ejemplo de ejemplaridad en otras tragedias gestionadas bajo su mandato. Esta disputa narrativa busca posicionar a cada formación ante la ciudadanía como la más ética y competente para manejar situaciones de crisis, un mensaje que se transmite a través de mítines sobrios y combativos, alejados de los estilos más desenfadados que caracterizaron el inicio informal de la carrera electoral.

Gestión de las víctimas y cifras del siniestro

Mientras el debate político se reactiva, la gestión humanitaria de las víctimas del accidente continúa siendo una prioridad operativa y moral. Según la información proporcionada por el Centro de Identificación de Desaparecidos (CID), ya se han entregado a sus familias 66 de las 69 personas fallecidas en el siniestro. Esta labor de repatriación y entrega de cuerpos ha sido coordinada por los servicios consulares y las autoridades forenses, demostrando la capacidad de respuesta del estado ante la tragedia.

No obstante, el proceso de identificación y devolución no ha concluido por completo. Los servicios consulares continúan su labor para poder repatriar los cuerpos de las tres últimas víctimas, que permanecen por el momento en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo. Este detalle técnico subraya la gravedad y la magnitud del evento, manteniendo viva la presencia de la tragedia en la conciencia colectiva mientras los políticos intentan diferenciarse en sus propuestas y gestionan su imagen pública.

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Calendario electoral y próximos pasos

Con menos de un mes para las elecciones del 29 de noviembre, la estrategia de los candidatos se ha ajustado para combinar la conmemoración del accidente con la presentación de sus programas políticos. Pedro Sánchez ha utilizado sus intervenciones en Valencia y Tarragona, esta última junto al líder del PSC y president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, para reforzar su narrativa de responsabilidad y transparencia. El PSOE ha marcado un tono sobrio en sus primeros actos tras el luto, intentando consolidar su posición como partido de gobierno capaz de gestionar tanto la política social como las crisis institucionales.

Por su parte, el Partido Popular, con figuras clave como María José Catalá en Valencia, busca capitalizar el descontento y la crítica hacia la gestión del ejecutivo central, presentándose como una alternativa firme en la lucha contra lo que denominan 'sanchismo'. La carrera a la presidencia del Gobierno se presenta, por tanto, como un duelo entre dos modelos de respuesta a la crisis política y social, donde el accidente de Urda y la investigación por fondos europeos actúan como catalizadores de la polarización existente. La ciudadanía española tendrá la oportunidad de evaluar estas posiciones y la gestión de los sucesos en las urnas del próximo 29 de noviembre, una fecha que define el horizonte inmediato de la actividad legislativa y ejecutiva en el país.