La campaña electoral del 29-N entra en su fase decisiva con intensas actividades de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, mientras los candidatos debaten en RTVE.

La campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre ha entrado en su undécimo día con una intensidad sin precedentes, marcando la recta final antes de la jornada de reflexión. En este contexto de alta tensión política, los principales candidatos a la presidencia del Gobierno han intensificado sus apariciones públicas y mediáticas, buscando captar el voto de aquellos sectores indecisos o aún no consolidados.

Agenda de Sánchez en Andalucía y Feijóo en TV

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno, regresa este lunes a la comunidad autónoma de Andalucía para protagonizar un nuevo acto de campaña electoral. Esta actividad en Córdoba marca el segundo encuentro del líder socialista en esta región, tras haber inaugurado la temporada de mítines en Sevilla el pasado día 12.

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Simultáneamente, el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dedicado su jornada a la presión mediática televisiva. Feijóo acude a dos entrevistas clave en este día crítico de la campaña, buscando consolidar su mensaje en los principales debates políticos del país.

Mitos y debates programados para el 29-N

El acto central en Andalucía se celebrará en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC), comenzando a partir de las 19:00 horas. Además de Pedro Sánchez, en este mitin intervendrán María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, y Rafi Crespín, secretaria general del PSOE cordobés y cabeza de lista al Senado por esta provincia.

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En el terreno televisivo, la jornada de este lunes presenta una agenda muy cargada para ambos protagonistas. Por la mañana, el líder del Partido Popular será entrevistado en el programa Espejo Público de Antena 3. Por la noche, estará en el plató de Telecinco para someterse a las preguntas de los conductores, en un formato que busca llegar a audiencias masivas en las horas pico de la noche.

La batalla por los últimos escaños provinciales

Mientras las estrellas de la política nacional compiten por la atención mediática, la realidad electoral en el terreno muestra una competencia extrema en más de 23 provincias. La situación es tal que menos de 10.000 votos podrían decidir el último escaño disponible en varias circunscripciones, lo que eleva la importancia de cada voto individual.

A pesar de la proximidad de los resultados en muchas zonas, los análisis indican que el Partido Popular (PP) y Vox están logrando estabilizar sus mayorías en ciertas áreas clave. Esta dinámica sugiere que, aunque la batalla está al límite, la estructura de votos de estas formaciones muestra una mayor solidez comparada con otras fuerzas políticas.

Debate de RTVE con todos los grupos parlamentarios

La tarde de este lunes también está reservada para el gran debate organizado por RTVE a las 22:00 horas. Este encuentro reúne a las fuerzas políticas con grupo parlamentario en el Congreso, ofreciendo un escenario formal para exponer sus propuestas finales.

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La lista de participantes incluye representantes de todas las formaciones con representación anterior: Ester Muñoz por el PP, Patxi López por el PSOE, Pepa Millán por Vox, Emilio Delgado por Frente Amplio, Gabriel Rufián por ERC, Míriam Nogueras por Junts, Oskar Matute por EH Bildu y Maribel Vaquero por el PNV.

Este debate constituye una de las últimas oportunidades para que los ciudadanos comparen directamente las posturas de los líderes antes de las urnas. La estructura del encuentro permite abordar los temas de mayor interés social, desde la economía hasta la sanidad y la educación.

Impacto en el voto y próximos pasos electorales

La concentración de eventos, desde los mítines regionales hasta las entrevistas nacionales, responde a la necesidad de movilizar la base electoral en las últimas horas. Cada acto está diseñado para reforzar la lealtad del votante y persuadir a los indecisos en una carrera que se ha vuelto extremadamente ajustada.

Con el día 11 de campaña ya avanzado, la atención se dirige ahora hacia los resultados del debate de RTVE y hacia cómo se interpretarán los sondeos de boca de urna. Los ciudadanos tienen la cita con las urnas el 29 de noviembre para decidir el futuro legislativo del país.