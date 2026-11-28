Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso debaten sobre la sede de la final del Mundial 2030. El Metropolitano no cumple los requisitos de la FIFA, lo que favorece al Bernabéu.

Pedro Sánchez aclaró su postura sobre la organización de la final del Mundial 2030 durante una entrevista reciente, evitando un sí o no directo pero revelando sus preferencias personales como aficionado. Ante la pregunta de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien insistió en que España, como país anfitrión y potencia futbolística, debía acoger el evento, Sánchez mantuvo un tono ligero pero preciso. Reconoció su deseo individual de que el partido se celebrara en el Wanda Metropolitano, pero admitió que la sede razonable es el estadio del Real Madrid.

Preferencias personales de Sánchez

El presidente del Gobierno explicó que, siendo del Atlético, le gustaría que el partido decisivo se jugara en el Wanda, aunque entendió que la elección oficial debe recaer en el Bernabéu. Esta respuesta generó inmediatamente comentarios e ironías entre la afición del club rojiblanco, quienes cuestionaron el uso del nombre "Wanda" dado que el patrocinador abandonó el nombre del recinto en 2022. Además, algunos seguidores dudan de su condición de hincha por no utilizar la expresión más habitual entre la hinchada, que suele referirse al equipo simplemente como Atleti o Atlético de Madrid.

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Ironías de Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso, alcaldesa de Madrid, aprovechó la intervención de Sánchez para lanzar una pulla irónica sobre su vínculo con el Atlético de Madrid. Se refirió a él como aficionado del Atlético de Rabat, aludiendo de manera sarcástica a la disputa entre España y Marruecos por la organización del Mundial 2030. Ayuso explicó que los verdaderos seguidores del club dicen Atleti, a veces comiéndose incluso la T, y que nunca mencionan el estadio como Wanda ni se refieren a él con nostalgia como el Calderón. Esta intervención subrayó la tensión política y cultural entre ambos líderes regionales.

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Limitaciones técnicas del Metropolitano

Más allá del cruce político, las características físicas del estadio del Atlético de Madrid complican que pueda albergar la final del Mundial 2030. El recinto del Metropolitano cuenta con una capacidad que permite acoger grandes eventos como la final de la Champions League, pero se queda por debajo de los requisitos estrictos establecidos por la FIFA para una final mundialista. Esta limitación de aforo reduce considerablemente las opciones de que el estadio rojiblanco se convierta en el escenario oficial del partido que decidirá el título.

Elección pendiente por parte de la FIFA

La elección definitiva de la sede para la final del Mundial 2030 aún está pendiente y dependerá del cumplimiento de los criterios deportivos y de infraestructura por parte de la entidad organizadora. Las limitaciones actuales del Metropolitano favorecen que la decisión final recaiga en el estadio del Real Madrid, que sí cuenta con la capacidad necesaria. Este escenario deportivo es fundamental para determinar dónde se jugará el partido más importante del torneo mundialista, definiendo así la logística y el impacto económico para la ciudad que lo acoge.