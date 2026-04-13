Sánchez urge a China a un mayor compromiso en conflictos internacionales y un comercio más equilibrado

En su visita oficial a China, el presidente español, Pedro Sánchez, solicitó al país asiático una mayor implicación en la resolución de conflictos globales y una apertura económica que equilibre el comercio bilateral.

Durante su primera intervención en el marco de su viaje oficial a China , el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , ha instado al país asiático a un mayor compromiso en relación con los conflictos internacionales, particularmente en Oriente Medio, enfatizando la crucial importancia del respeto al derecho internacional. Sánchez, consciente de los esfuerzos ya realizados por China , expresó su reconocimiento pero también su convicción de que el país puede y debe hacer más.

El mandatario español ha solicitado a China que, de la misma forma que exige el cumplimiento del derecho internacional, contribuya activamente al cese de las hostilidades y la búsqueda de soluciones pacíficas en diversos puntos críticos del planeta, incluyendo el Líbano, Irán, Gaza, Cisjordania y Ucrania. Desde la prestigiosa Universidad Tsinghua, Sánchez ha remarcado enfáticamente que el derecho internacional constituye la piedra angular sobre la cual se erige la estabilidad global y la cooperación entre naciones. La defensa del derecho internacional, según Sánchez, es fundamental para la paz y el progreso mundial, y China, como actor de relevancia internacional, tiene una responsabilidad significativa en este ámbito. Además de abordar la cuestión de los conflictos internacionales, Sánchez también ha planteado la necesidad de una mayor apertura económica por parte de China. El presidente del Gobierno español ha expresado la preocupación de que Europa se vea obligada a adoptar medidas restrictivas si China no facilita un intercambio comercial más equilibrado. En este contexto, Sánchez ha señalado la insostenibilidad del déficit comercial existente, que ha experimentado un incremento significativo, concretamente un 18% en 2025. El mandatario español considera que esta disparidad entre importaciones y exportaciones es el resultado de tendencias aislacionistas que, a largo plazo, pueden generar tensiones y perjuicios sociales. La solicitud de Sánchez a China es clara: buscar un equilibrio comercial que beneficie a ambas partes y evite consecuencias negativas para la economía global. Esta petición se enmarca en un contexto de creciente interés por parte de España en fortalecer las relaciones económicas con China, un socio estratégico fundamental. El viaje oficial de Pedro Sánchez a China, que inició este fin de semana, marca su cuarta visita al país asiático desde 2023. Después de su intervención en la Universidad Tsinghua, el presidente se reunió con expertos en relaciones internacionales, buscando fortalecer los lazos académicos y diplomáticos. Posteriormente, visitó la exposición científico-tecnológica entre España y China en la Academia China de las Ciencias, donde fue honrado con la Cátedra Honoraria, un reconocimiento que refleja la importancia de la colaboración científica entre ambos países. Este evento contó con la presencia de su esposa, Begoña Gómez, y fue entregada por el profesor Qi Zhou, viceministro chino. La agenda oficial continuó con una visita a la exposición tecnológica en el Campus de Xiaomi, donde Sánchez se reunió con el fundador de la empresa, Lei Jun. Estas actividades demuestran el compromiso de España con el avance tecnológico y la innovación, y su interés en colaborar estrechamente con China en estos campos. El viaje refleja una agenda ambiciosa que abarca desde la diplomacia y el diálogo político hasta la promoción de la cooperación económica, científica y tecnológica, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y abordar los desafíos globales en un espíritu de colaboración y respeto mutuo





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