El Gobierno de Pedro Sánchez ha evitado responder en el Congreso si conocía el presunto conflicto de intereses de Miquel Iceta en la contratación de su pareja como piloto en Iberojet tras el rescate de Ávoris. La respuesta oficial del Ejecutivo no aclara si sabía de la contratación, si piensa investigarla ni si Sánchez prevé cesar a Iceta como embajador ante la Unesco. Según mensajes de la UCO, la gestión para contratar al piloto fue negociada entre Iceta y Koldo García, asesor del ministro Ábalos, antes del rescate de Ávoris.

Sánchez subraya que no ve a los 'vendepatrias' de PP y Vox criticar el viaje de Trump a China: 'Si voy yo es malo' El Gobierno de Pedro Sánchez ha evitado responder en el Congreso si conocía el presunto conflicto de intereses de Miquel Iceta en la contratación de su pareja como piloto en Iberojet tras el rescate de Ávoris.

La respuesta oficial del Ejecutivo no aclara si sabía de la contratación, si piensa investigarla ni si Sánchez prevé cesar a Iceta como embajador ante la Unesco. Según mensajes de la UCO, la gestión para contratar al piloto fue negociada entre Iceta y Koldo García, asesor del ministro Ábalos, antes del rescate de Ávoris. El PP considera la falta de respuesta del Gobierno como una evasión y denuncia posibles delitos de conflicto de intereses y negociaciones prohibidas a funcionarios





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