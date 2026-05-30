Sánchez solicita comparecer en el Congreso a finales de junio amid tensiones judiciales con el PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la situación política derivada de recientes investigaciones judiciales y la reunión del Consejo Europeo, previsiblemente a finales de junio. La medida se enmarca en un contexto de creciente presión sobre el PSOE, con múltiples casos que afectan a figuras históricas del partido. Entre ellos destaca la posible estrategia de Julio Martínez de pactar con la Fiscalía, similar al caso Aldama, y el cambio de abogado en la defensa del entorno de Zapatero. Además, el juez ha admitido al PP como acusación popular en la causa contra el expresidente, tras declarar nula la personación de Vox. El hijo de Ábalos ha salido en defensa de Zapatero, asegurando que su imputación se debe a actuaciones concretas y no a su simbolismo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la situación política vinculada a recientes investigaciones judiciales y a la última reunión del Consejo Europeo .

La solicitud se ampara en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara y se prevé que la comparecencia tenga lugar a finales de junio. Esta decisión se produce en un contexto de creciente tensión política y judicial, donde varios asuntos han puesto el foco en el entorno del PSOE y en figuras históricas del partido.

Entre los casos que han generado mayor expectación está el de Francisco José Alonso, conocido como Julio Martínez, quien podría estar siguiendo una estrategia similar a la de la constructora Aldama, consistente en pactar con la Fiscalía a cambio de información. Este posible acuerdo estratégico busca reducir la responsabilidad penal a cambio de colaborar con la justicia.

Por otro lado, la defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero experimentó un cambio relevante: Bernardo del Rosal, hasta entonces abogado del amigo personal de Zapatero implicado en el caso, se apartó de la defensa a dos semanas de la declaración de su cliente. En su lugar, la nueva representación legal está a cargo de María Dolores Márquez de Prado.

En otro orden de things, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha otorgado al Partido Popular la condición de acusación popular en la causa que se sigue contra Zapatero y otros ex altos cargos. Esta decisión es relevante porque inicialmente Vox había sido la primera formación en personarse como acusación popular, pero el magistrado consideró que su personación carecía de los requisitos procesales indispensables, por lo que la ha inadmitido.

En cambio, el PP cumple con los requisitos legales y asumirá el papel de acusación popular. La causa investiga posible financiación ilegal y adjudicaciones irregulares durante la etapa de Zapatero como presidente del Gobierno. El hijo del exministro de Fomento José Ábalos ha declarado tras la imputación de Zapatero, señalando que no se le deja caer por lo que simboliza como expresidente, sino por las actuaciones concretas que se investigan.

Esto ha sido interpretado como un claro apoyo del entorno cercano al PSOE hacia Zapatero en medio del escándalo judicial





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