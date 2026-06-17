El dermatólogo Álex Docampo afirma que no todas las personas necesitan usar protector solar todos los días, aunque su eficacia está demostrada. Los estudios revisados muestran que los protectores solares ayudan a reducir ciertos cánceres cutáneos, pero la recomendación de uso debe adaptarse a cada caso.

Sánchez se enfrenta a un nuevo cara a cara con Feijóo en el Congreso con la presión en máximos para adelantar elecciones. El dermatólogo Álex Docampo afirma que no todas las personas necesitan usar protector solar todos los días, aunque su eficacia está demostrada.

Los estudios revisados muestran que los protectores solares ayudan a reducir ciertos cánceres cutáneos, pero la recomendación de uso debe adaptarse a cada caso. Docampo considera que los fotoprotectores son seguros para el uso habitual y no provocan déficits de vitamina D ni alteraciones endocrinas relevantes en condiciones normales. El especialista advierte sobre la falsa seguridad que pueden generar estos productos y recalca la importancia de personalizar la protección según factores individuales y contexto.

Tras revisar numerosos estudios y publicaciones recientes, el especialista considera que la utilidad de los fotoprotectores está demostrada, aunque la recomendación de uso debe adaptarse a cada persona y situación. Además, el especialista advierte sobre ciertas estrategias comerciales que promocionan productos como exclusivamente minerales pese a incorporar compuestos con capacidad filtrante frente a la radiación ultravioleta.

En este contexto, el especialista recalca la importancia de adaptar las recomendaciones a cada persona y situación, y no considerar los protectores solares como imprescindibles en todas las circunstancias





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