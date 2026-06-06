Sánchez se aferra al portazo de PNV y Junts a Feijóo para salvar la legislatura

Pedro Sánchez capitaliza el rechazo de PNV y Junts a Feijóo para recomponer la mayoría de investidura y evitar el bloqueo parlamentario en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , se aferra al rechazo del PNV y Junts a la investidura de Alberto Núñez Feijóo como una oportunidad para salvar la legislatura.

La situación política en España se encuentra en un momento crítico, con el líder del PP intentando formar gobierno sin éxito. Fuentes gubernamentales señalan que el portazo de los partidos nacionalistas vascos y catalanes a Feijóo refuerza la posición de Sánchez, quien confía en poder recomponer la mayoría de investidura que le permitió gobernar hasta ahora. La Moncloa trabaja contrarreloj para asegurar los apoyos necesarios ante la posible repetición electoral.

La denominada mafia hegemónica, término que algunos sectores utilizan para describir a la oposición y sus medios afines, intensifica sus ataques contra el Ejecutivo. Desde portadas de periódicos hasta tertulias televisivas, se multiplican las críticas hacia Sánchez y su equipo.

Sin embargo, el gobierno mantiene la iniciativa legislativa y la capacidad de aprobar decretos y leyes, aunque con dificultades parlamentarias. La polémica en torno a la gestión de Marlaska y la expulsión de Pablo Casado del PP son algunos de los episodios que marcan la tensión política. Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación la deriva de la política nacional, donde cada movimiento es analizado al milímetro.

En este contexto, Sánchez parece dispuesto a utilizar todos los instrumentos legítimos del Estado para mantener su gobierno. Las negociaciones con los grupos independentistas y nacionalistas se han intensificado en las últimas semanas. Aunque la aritmética parlamentaria es compleja, el gobierno confía en poder sacar adelante los presupuestos y otras medidas clave. La oposición, por su parte, denuncia una deriva autoritaria y reclama elecciones anticipadas.

La legislatura se tambalea, pero Sánchez se muestra firme en su estrategia de desgaste al PP y de búsqueda de apoyos alternativos. La jugada de Feijóo al frente de la investidura ha quedado en nada, y ahora el balón está en el tejado del presidente socialista, que debe demostrar que aún tiene capacidad de liderazgo en un escenario político cada vez más fragmentado





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