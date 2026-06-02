Sánchez recordó a sus ministros la importancia de la ejemplaridad hace ocho años

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó una carta a sus ministros hace ocho años en la que les pedía gestionar con 'ejemplaridad'. Sin embargo, ocho años después, la corrupción sigue siendo un problema en la escena política española. El Gobierno ha reconocido que nadie está libre de que le pase un caso de corrupción, pero ha asegurado que la diferencia está en cómo se actúa ante las sospechas.

El presidente del Gobierno , Pedro Sánchez , dejó una carta a sus ministros hace ocho años en la que les pedía gestionar con 'ejemplaridad'. En ella, les instaba a estar a la altura de una ciudadanía que reclama otra forma de gobernar y a diferenciarse de otros partidos en la lucha contra la corrupción .

Sin embargo, ocho años después, la corrupción sigue siendo un problema en la escena política española. El Gobierno ha reconocido que nadie está libre de que le pase un caso de corrupción, pero ha asegurado que la diferencia está en cómo se actúa ante las sospechas.

El PSOE ha sido criticado por su reacción tardía en algunos casos de corrupción, como el de su ex secretario de Organización, José Luis Ábalos, y ha sido acusado de no actuar con la misma celeridad que cuando se trata de expulsar a quienes denuncian la corrupción. A pesar de esto, el Gobierno ha asegurado que seguirá trabajando para perseguir la corrupción cero y ha admitido la necesidad de desplegar una agenda contra la corrupción que no vaya caso a caso, sino que tenga una política estructural





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