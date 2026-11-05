Sánchez reactiva la campaña del 29N con Cuerpo en Transportes tras la dimisión de Puente

Pedro Sánchez asume el cargo de Transportes tras la salida de Óscar Puente y recupera la ofensiva política contra el PP para las elecciones del 29N.

Pedro Sánchez asume directamente la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente y retoma la campaña electoral para el 29N, marcando un cambio de tono tras la tragedia de Urda que sacudió al país.

Reconfiguración del Gobierno con Carlos Cuerpo

Pedro Sánchez ha nombrado al vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, como nuevo responsable de Transportes, una decisión que se tomó contra la opinión inicial del presidente y con sorpresa generalizada. Esta medida busca calmar la conmoción social provocada por el segundo accidente ferroviario en diez meses y mitigar el malestar interno del sector, que ha programado protestas hasta el 29N. Carlos Cuerpo, conocido por su capacidad técnica y carácter templado, escaló en el gobierno tras la salida de Nadia Calviño para asumir este reto crítico.

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El PSOE pasa a la ofensiva contra el PP

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha recuperado la iniciativa política argumentando que su disposición para asumir responsabilidades lo distingue del Partido Popular (PP). Pedro Sánchez ha ensalzado la figura de Óscar Puente y subrayado el lema de que no todos los políticos son iguales, una línea maestra que resonará en los mítines de Valencia, Tarragona y Bilbao este fin de semana. Los socialistas enfrentan al PP con su propio pasado, citando la gestión de la DANA, la catástrofe de Angrois y la defensa de Carlos Mazón durante más de un año pese a los más de 230 muertos.

Estrategia del Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo

Alberto Núñez Feijóo recalcula su estrategia tras la salida del mapa de Óscar Puente, uno de sus ministros fetiche para la confrontación electoral, y reclama la dimisión de Pedro Sánchez. El líder del Partido Popular intentó reescribir la historia sobre su apoyo a Carlos Mazón, afirmación contradicha por la hemeroteca que muestra su defensa cerrada durante la DANA. Feijóo espeta que apliquen al PP la lógica de la dimisión y lanza su ofensiva contra Pedro Sánchez, aunque se topa con su propio legado político reciente que cuestiona su postura actual.

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Impacto en la agenda electoral y movilización social

La campaña electoral del 29N ha entrado en una fase de shock generalizado donde todo lo planeado antes de Urda ha quedado en suspenso. Pedro Sánchez se someterá a las preguntas de los medios el jueves durante la Cumbre Iberoamericana en Madrid para insister en los nuevos mensajes de la hoja de ruta. El PSOE mantiene expectativas de remontada en sondeos internos y espera que la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre contribuya a la movilización de las izquierdas.

Contexto internacional y perspectivas futuras

A pesar de la crisis interna, el PSOE muestra una lectura política internacional más optimista tras la hecatombe de referentes ultra como Donald Trump y la derrota de Bolsonaro en Brasil. Estos eventos globales proporcionan un contrapunto favorable para los progresistas en medio de la inestabilidad política local. El presidente del Gobierno admite que ya nada será como antes y que la campaña estará marcada por las consecuencias del accidente, pero cree que aún hay partida con más de tres semanas por delante.