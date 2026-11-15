Sánchez promete subir impuestos a grandes propietarios de viviendas vacías y turísticos

El presidente Pedro Sánchez anuncia reformas fiscales del PSOE para la cita del 29N, incluyendo gravámenes a multipropietarios y el registro de uniones de amistad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desgranado durante su mitin en Alcorcón este domingo algunas de las claves del programa electoral del PSOE para las elecciones generales del 29N. Entre las medidas destacadas se encuentra una reforma fiscal dirigida específicamente a los grandes fondos de inversión y a los propietarios que mantengan viviendas vacías o las destinen al alquiler turístico. Sánchez ha anunciado que estas figuras jurídicas y particulares enfrentarían un incremento en la carga impositiva para desincentivar la especulación y la falta de oferta en el mercado residencial.

Reforma Fiscal Contra Multipropietarios

La intención declarada del presidente es ajustar la carga tributaria sobre aquellos agentes que controlan un volumen significativo de inmuebles sin utilizarlos para la vivienda habitual de sus dueños. En su discurso, ha dirigido un mensaje directo a los grandes propietarios que mantienen pisos en desuso o que operan con tarifas inasequibles para la clase media y trabajadora. El objetivo de esta subida de impuestos es generar recursos y señalizar una voluntad política de priorizar el acceso a la vivienda frente a la lógica estricta del mercado inmobiliario.

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Nueva Figura Jurídica Unión de Amistad

Además de las medidas económicas, el programa incluye una propuesta innovadora en el ámbito del derecho civil. Pedro Sánchez ha adelantado la creación de la figura jurídica de la unión de amistad, un mecanismo inspirado en regulaciones existentes en los códigos civiles de Navarra y Cataluña. Esta nueva categoría busca reconocer legalmente los vínculos de solidaridad entre personas no emparentadas, permitiendo que amigos o compañeros de vida puedan cuidarse mutuamente con pleno reconocimiento institucional.

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Derechos y Blindaje Constitucional de Garantías

El líder socialista también ha reiterado su compromiso con el blindaje constitucional de derechos fundamentales, una línea estratégica recurrente en su gestión. Entre las garantías propuestas se encuentra la revalorización automática de las pensiones vinculada al Índice de Precios al Consumo (IPC) para proteger el poder adquisitivo de los jubilados. Asimismo, se busca consolidar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y mejorar la protección laboral de los autónomos mediante prestaciones por cese de actividad y por cuidados.

Confrontación Política en Mitin de Alcorcón

Ante una audiencia estimada en 5.500 asistentes, Pedro Sánchez ha utilizado la simbología patriótica para marcar diferencias claras con la oposición. Ondeando una bandera de España, el presidente ha llamado a proteger los avances sociales y democráticos de las últimas décadas frente a lo que él califica como involución prometida por el Partido Popular (PP) y Vox. En esta línea de confrontación ideológica, ha exhortado a Alberto Núñez Feijóo a aceptar los resultados electorales y a mejorar su formación en ciudadanía e idiomas.