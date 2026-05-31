Sánchez promete acabar la legislatura y defiende su 'Manual de Resistencia'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que completará la legislatura y ha enviado un mensaje a la oposición 'marrullera', asegurando que nunca da una batalla por perdida.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha vuelto a recurrir a su particular 'Manual de Resistencia ' para afrontar los envites políticos que amenazan la estabilidad de su Ejecutivo.

En un acto público en Madrid, Sánchez se ha mostrado firme en su objetivo de completar la legislatura, a pesar de las dificultades y los continuos ataques de la oposición. El líder socialista ha utilizado referencias literarias, como el Quijote, para ilustrar su estrategia de supervivencia política.

"Sobra cabeza y sentido común para poder salir de esto. Falta gente que haya leído el Quijote", ha declarado, subrayando la importancia de la perseverancia frente a los gigantes que, según él, se presentan en su camino. Sánchez ha insistido en que su gobierno ha sabido sortear las adversidades, incluyendo las investigaciones de la UCO y los registros en Ferraz, que atribuye a una campaña para derribar al Gobierno con malas artes.

"No negamos los problemas, pero tampoco se puede negar la cuenta de resultados de este Gobierno progresista. España lleva ocho años, pese a las dificultades, avanzando", ha afirmado. El presidente ha defendido la gestión de su Ejecutivo en materia económica y social, destacando el crecimiento y la creación de empleo como logros incuestionables.

Sin embargo, ha reconocido que el socialismo democrático puede tropezar porque es un proyecto humano, pero ha evitado ahondar en las críticas internas o en los casos de corrupción que han salpicado a su partido.

"Cada vez que ha habido un comportamiento que no ha sido adecuado se ha actuado con contundencia", ha zanjado, sin dar más detalles. Sánchez ha enviado un mensaje directo a la oposición, a la que ha calificado de "marrullera", asegurando que no dará ninguna batalla por perdida.

"El que pueda hacer que haga", ha retado, en alusión a los intentos de desgaste desde las filas conservadoras. El jefe del Ejecutivo ha querido transmitir un mensaje de optimismo y resistencia, apelando a la historia del partido socialista y a su capacidad de superación. En este contexto, ha recordado que su gobierno ha enfrentado múltiples crisis, desde la pandemia hasta la guerra en Ucrania, y que ha sabido responder con medidas eficaces.

"España es un país que avanza, y lo hace gracias a la fortaleza de sus instituciones y al compromiso de sus ciudadanos", ha concluido, dejando claro que no piensa abandonar el cargo antes de tiempo. El acto, que ha reunido a simpatizantes y militantes socialistas, ha servido para reforzar la moral de un partido que se enfrenta a un panorama político complejo.

Con encuestas que muestran un empate técnico con el Partido Popular, Sánchez busca consolidar su liderazgo y evitar una crisis interna que podría precipitar elecciones anticipadas. La referencia al Quijote no es casual: el presidente se ve a sí mismo como un luchador contra molinos de viento, enfrentándose a gigantes imaginarios pero también a enemigos reales. Su 'Manual de Resistencia' parece ser una guía para sobrellevar los embates, una filosofía de vida política que ha adoptado desde sus inicios.

"Nunca damos una batalla por perdida", ha reiterado, en un mensaje que pretende unir a su base electoral y desactivar las críticas de quienes consideran que su gobierno está agotado. Por ahora, Sánchez sigue firme, aunque el camino no parece fácil





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