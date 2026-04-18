Sánchez proclama el fin de la era ultraderechista y llama a un nuevo progreso global

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, clausuró la 'Global Progressive Mobilisation' en Barcelona declarando el ocaso del populismo ultra y las políticas reaccionarias. En un discurso ante miles de asistentes, apeló al orgullo de la izquierda y defendió la paz frente a la guerra, la justicia social y la sostenibilidad ambiental como pilares de un futuro mejor. Sánchez se erigió como la contraparte internacional de Donald Trump, prometiendo que los gobiernos progresistas no se someterán a las élites y trabajarán por un mundo más equitativo y próspero.

La izquierda global se moviliza con fuerza como respuesta a las tendencias del trumpismo y bajo el lema pacifista de 'no a la guerra' que España promueve activamente. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , hizo un llamado el sábado en Barcelona, durante la clausura de la 'Global Progressive Mobilisation', a dejar atrás una ola reaccionaria que, según sus palabras, está llegando a su fin. No se dejen engañar, recalcó.

Los ultraderechistas y las fuerzas de derecha no gritan porque estén ganando terreno, sino porque perciben que su momento está concluyendo. Su modelo económico neoliberal, que ha demostrado ser ineficaz y perjudicial, colapsó en 2008 con la Gran Crisis Financiera. Además, su concepción del orden internacional se está desmoronando ante las barreras arancelarias y los conflictos bélicos ilegales, proclamó ante una audiencia de 6.500 personas en la Fira de Barcelona, quienes ovacionaron sus mensajes dirigidos a lo que denominó la 'internacional ultra'.

La derecha ya no ejerce un liderazgo, sino que se encuentra en declive. Sin importar el volumen de sus proclamas o la cantidad de falsedades que difundan, la ciudadanía está comenzando a comprender que carecen de propuestas sólidas y de soluciones viables. Su oferta se limita a la polarización, a consignas huecas y a políticas erróneas que han generado descontento global, como conflictos bélicos, inflación galopante, profunda desigualdad y una marcada fractura social. Este es el legado que han dejado.

Por estas razones, Pedro Sánchez se atrevió a declarar la conclusión de la era del populismo radical y sus enfoques. El reinado de la ultraderecha internacional y de aquella derecha que se somete a posturas reaccionarias ha finalizado. Estamos iniciando una nueva etapa de avance. Reconstruiremos aquello que han intentado aniquilar. Demostraremos al mundo que un futuro mejor es factible. Aún existen nuevas cimas de bienestar y desarrollo por alcanzar.

El mandatario español apeló al sentimiento de 'orgullo' inherente a la tradición política progresista, frente a los intentos de la derecha por estigmatizar y humillar a sus seguidores. Han buscado infundirnos vergüenza por nuestras ideas y nuestro pasado, pero eso ha terminado. La vergüenza cambia de bando, y lo hará de manera definitiva. A partir de ahora, que sean ellos quienes sientan vergüenza. Ellos, los que permanecen en silencio ante la injusticia, los que explotan a los trabajadores, los que persiguen y señalan a quienes son diferentes, los que transforman los derechos en meras transacciones comerciales, y los que, de forma cobarde, apoyan la guerra y la violencia, ya sea de manera explícita o encubierta. La vergüenza les pertenece, continuó.

Para nosotros, desde este momento, el orgullo de ser pacifistas, ecologistas, sindicalistas y feministas. El orgullo de pertenecer a la izquierda y al socialdemocracia. El orgullo de estar en el lado correcto de la historia. De defender el derecho internacional y la paz. Y de proclamar incansablemente: sí a la paz y no a la guerra.

Culminando un fin de semana cargado de encuentros internacionales, que se transformaron en una demostración masiva de apoyo a la política exterior española, Sánchez exhortó a sus homólogos progresistas de Brasil, México, Colombia, Sudáfrica y Uruguay a mantener la esperanza y el impulso para efectuar cambios significativos. Pretenden que renunciemos a la aspiración de un futuro más justo y próspero, que nos resignemos al 'statu quo'. Pero no cederemos. No aceptaremos su visión pesimista ni su desesperanza. Defenderemos la posibilidad de un mundo mejor. Que es posible aumentar los salarios y crear empleo simultáneamente. Que podemos afrontar la crisis climática y aumentar nuestra competitividad. Que la diversidad y la igualdad de género son motores de progreso social. Y que la prosperidad de las naciones, o se comparte, o simplemente no existe. Y lo lograremos doblegando la voluntad de aquellos que se creen intocables, enfatizó, erigiéndose como el principal antagonista internacional de Donald Trump.

Nos enfrentaremos a los multimillonarios que explotan a la población y cuya avaricia no conoce límites. A los especuladores que juegan con los ahorros y las viviendas de las personas. A los tecno-oligarcas que buscan lucrarse a costa de la salud de nuestras democracias y el bienestar mental de nuestros jóvenes. Lo haremos porque, cuando los progresistas están al mando, los Estados no se arrodillan ante las élites; las ponen en su lugar. De esta manera, Pedro Sánchez puso el broche final a la congregación del progresismo global, tras una intensa segunda jornada en Barcelona que reunió a cerca de veinte líderes mundiales, incluyendo jefes de Estado y de Gobierno, como la presidenta de México, los presidentes de Colombia y Sudáfrica, y los vicepresidentes de Alemania, Reino Unido y Austria





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