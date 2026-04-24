Sánchez pide una prórroga para los fondos Next Generation y flexibilizar las reglas fiscales de la UE

El presidente del Gobierno español solicita a la Unión Europea una extensión del plazo para ejecutar los fondos Next Generation y un alivio de las restricciones fiscales para impulsar la inversión en electrificación, justificando estas peticiones con la nueva crisis económica derivada de la situación en Irán. Las posibilidades de que estas demandas sean aceptadas son bajas.

A poco más de cuatro meses para la fecha límite de adjudicación de los fondos Next Generation, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , ha solicitado una prórroga de hasta un año para asegurar la completa utilización de las subvenciones y evitar la pérdida de recursos.

El reglamento del plan de recuperación establece que el 31 de agosto de 2026 es la fecha tope para cumplir con todos los hitos y objetivos acordados con Bruselas, abarcando tanto inversiones como reformas estructurales. Esta solicitud se produce en un contexto de creciente preocupación por el impacto económico de la reciente crisis derivada de la situación en Irán, que ya se manifiesta en el aumento de los precios de los combustibles y, por ende, en el bolsillo de los ciudadanos europeos.

Durante la cumbre informal de líderes europeos celebrada en Nicosia, Chipre, el presidente Sánchez no solo abogó por la extensión del plazo para los fondos Next Generation, sino que también instó a relajar las reglas de disciplina fiscal de la Unión Europea, con el objetivo de impulsar la inversión en electrificación y la transición hacia una economía más verde. El argumento central de estas peticiones reside en la necesidad de mitigar los efectos de la nueva crisis económica, exacerbada por la inestabilidad geopolítica y sus consecuencias en los mercados energéticos.

Sánchez enfatizó la importancia de la autonomía energética y la soberanía en este ámbito, destacando que España, gracias a su apuesta por las energías renovables, disfruta actualmente de precios de la electricidad más competitivos en comparación con el promedio europeo. El presidente argumentó que la transformación energética es crucial para reducir la dependencia de fuentes externas y garantizar un suministro energético más estable y asequible para los ciudadanos.

Sin embargo, las perspectivas de éxito para ambas demandas son escasas. La prórroga de un año para la ejecución de los fondos Next Generation requeriría la unanimidad de los 27 Estados miembros de la UE, un escenario que la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, ya ha descartado en el pasado, tras peticiones similares de países como Portugal e Italia.

De igual manera, la flexibilización de las reglas fiscales enfrenta una fuerte resistencia, ya que tanto la presidenta de la Comisión como el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, han reiterado que no se cumplen las condiciones necesarias para activar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad, la cual está reservada para situaciones de recesión económica severa. Sánchez propuso que el gasto destinado a la electrificación de la economía y al desarrollo de energías renovables no se considere como déficit, argumentando que se trata de inversiones estratégicas para el futuro.

A pesar de la justificación presentada, la realidad política y las restricciones presupuestarias de la UE dificultan la aprobación de estas medidas. La solicitud de España marca un punto de inflexión en la gestión de los fondos Next Generation, evidenciando los desafíos que enfrenta el país para cumplir con los plazos establecidos y maximizar el impacto de estos recursos en su economía





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Next Generation EU Pedro Sánchez Fondos Europeos Disciplina Fiscal Electrificación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Junts Incrementa la Presión sobre Sánchez y Exige Elecciones AnticipadasLa formación catalana Junts expresa su profundo malestar por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente por la aprobación de normas sin consultarles. Aumenta la tensión política en el Congreso, con un debate encendido entre Sánchez y Feijóo y la posibilidad latente de una moción de censura.

Read more »

Sánchez afirma que hará de Cataluña y España 'países mejores' en pleno choque con JuntsEl presidente responde a las críticas sobre la regularización migratoria y defiende reconocer derechos.

Read more »

Zapatero critica la 'sobreactuación' de la derecha con el viaje de Sánchez a ChinaEl expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido el viaje de Pedro Sánchez a China, denunciando la hipocresía de la oposición que critica la visita mientras sus propios representantes han buscado inversiones en el país asiático. Zapatero ironizó sobre la exageración de las críticas y recordó los viajes de Rajoy y otros líderes del PP a China.

Read more »

Héctor de Miguel invita a Pedro Sánchez a 'Héctor de comer': ¿Aceptará el desafío?El presentador Héctor de Miguel extiende una invitación al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para compartir un chuletón en su videopódcast. El programa, lleno de humor y gastronomía, también contó con la participación de Marina Lobo, José Cabrera y Fernando Moraño, quienes compartieron anécdotas y reflexiones.

Read more »

Sánchez pide a la UE más ambición ante la crisis energética y propone extender los fondos Next GenerationEl presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha solicitado a la Unión Europea una mayor ambición en la respuesta a la crisis energética, proponiendo la recuperación de un impuesto a las eléctricas y la extensión del programa Next Generation EU para financiar la electrificación y la transformación energética.

Read more »

Sánchez propone extender un año los fondos Next Generation para la electrificación y energías renovablesEl presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha propuesto a los líderes de la Unión Europea una prórroga de un año en los fondos Next Generation para impulsar la electrificación y la transición hacia energías renovables, argumentando la necesidad de mayor autonomía energética y resiliencia ante shocks externos.

Read more »